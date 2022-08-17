Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжают свою работу. По мере сезонного роста объёма продукции сельхозярмарки прирастают новыми участниками, а ассортимент продукции постоянно расширяется.



Жители и гости города могут приобрести зелень, сезонные овощи и фрукты, варенье и свежие ягоды по привлекательной цене. В Приморье подходит к концу сезон медосбора, поэтому на ярмарках также представлен широкий ассортимент свежей продукции пчеловодства.

Как отметили в Управлении потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находки, благодаря безвозмездному предоставлению площадки для фермеров собственниками торговых предприятий, сельхоз-производители имеют возможность снизить уровень наценки и сделать окончательную стоимость более привлекательной.

Ярмарки выходного дня проходят на территории торгового центра «Клён» по адресу: проспект Мира, 51. Режим работы с 10:00 до 18:00.

Управление потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находки приглашает личные подсобные хозяйства к сотрудничеству, обращаться можно по тел. 69-21-14.

Пресс-служба администрации НГО