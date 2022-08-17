Территориальные общественные самоуправления (ТОС) Находки становятся не только эффективным способом решения проблем многоквартирных домов, но и являются объединениями по интересам жителей микрорайона.



На территории ТОС «На Рыбацкой» провели весёлый праздник, посвящённый «Дню китов и дельфинов». В ходе мероприятия дети узнавали интересные факты о морских обитателях, отвечая на вопросы викторины. В составе двух команд «Киты» и «Дельфины» ребята придумывали «кричалки» и соревновались в эстафете. Проводили конкурс тематических рисунков на асфальте и получали сладкие призы.

Не менее весело у ТОС «На Рыбацкой» прошёл праздник «День тигра». Благодаря тематической викторине, дети узнали много фактов об этом сильном благородном хозяине тайги. Удивительными рисунками тигров, кошек маленькие жители показали, как любят приморскую природу. Ну а мыльные пузыри – добрая традиция завершения праздника.

– Все мероприятия в эти дни были нацелены на то, чтобы повысить интерес детей к животным, бережному отношению к окружающему нас миру, – отметила председатель совета ТОС «На Рыбацкой» Ольга БАРАНОВА.

А вот ТОС «Рубин» устроило у себя «День Светофора». Юные жители основательно подготовились к празднику, ведь за несколько дней до него председатель совета ТОС Маргарита Тен объявила конкурс в социальной сети ВКонтакте. Проявить себя было множество возможностей – нарисовать рисунок на бумаге, на асфальте, сделать поделку из пластилина или любых подручных материалов. В ходе мероприятия ребята освежили знания о работе светофора, закрепили знания о правилах дорожного движения и культуру поведения на дороге.

– С каждым годом на дорогах становится всё больше и больше автомобилей. В наших силах помочь детям избежать неприятных ситуаций на дорогах, напомнить им о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, ведь ценой самой незначительной ошибки на проезжей части может стать жизнь человека, – поделилась Маргарита Тен.

ТОС «Приисковый» (ВК https://vk.com/priiskoviy) совместно с базой отдыха «Зеленый Мыс» проводят летние мастер-классы декоративно-прикладного мастерства. Дети и взрослые осваивают технику росписи морских раковин, аппликаций из морского стекла, ракушек и гальки, изготовления морских сувениров в память о летнем отдыхе.

По вопросам, касающимся создания ТОС, можно обращаться к специалистам администрации Находкинского городского округа по тел. 8 (4236) 69-94-35.

Пресс-служба администрации НГО