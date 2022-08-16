№ 33 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 августа во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: Территориальные общественные самоуправления (ТОС) Находки становятся не только эффективным способом решения проблем многоквартирных домов, но и являются объединениями по интересам жителей микрорайона – обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- «Море, камбала» (6+): фестиваль под таким названием пройдёт в Находке 18 сентября на площади муниципального Центра культуры.

- В России стартовал осенний этап очередного туристического кешбэка – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: Территориальные общественные самоуправления (ТОС) Находки становятся не только эффективным способом решения проблем многоквартирных домов, но и являются объединениями по интересам жителей микрорайона – обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- «Море, камбала» (6+): фестиваль под таким названием пройдёт в Находке 18 сентября на площади муниципального Центра культуры.- В России стартовал осенний этап очередного туристического кешбэка – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script