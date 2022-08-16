|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|16.08.2022
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№ 33 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: Территориальные общественные самоуправления (ТОС) Находки становятся не только эффективным способом решения проблем многоквартирных домов, но и являются объединениями по интересам жителей микрорайона – обо всём подробно «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.
- «Море, камбала» (6+): фестиваль под таким названием пройдёт в Находке 18 сентября на площади муниципального Центра культуры.
- В России стартовал осенний этап очередного туристического кешбэка – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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|Сообщение
|Консультации. Потребитель и закон
|Требуется помощь животным
|Группа помощи животным г. Находка
|списали деньги
|Люди, спасите четвероногого подкидыша!