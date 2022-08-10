|Систему ливневой канализации восстанавливают
|РИО Панорама
|10.08.2022
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Подрядные организации по заданию Управления благоустройства администрации Находкинского городского округа выполняют работы по восстановлению системы ливневой канализации в районах улиц Верхне-Морская и Парковая.
На финишной прямой – работы на улице Парковой. Здесь очищена от сора и наносов ливневая канализация и восстановлены её звенья. В настоящий момент работники проводят уборку прилегающей территории и засыпают траншею.
Строительная бригада подрядной организации приступила к работам и на Верхне-Морской. Здесь на двух участках будет восстановлена ливневая канализация, что увеличит её пропускную способность.
– Эти работы ведутся, чтобы исключить в будущем подтопления, которые наблюдаются в районе спортивного комплекса «Спартак» и около детского сада № 57. Признаки подтопления были обнаружены здесь еще в прошлом году, а с первыми мощными осадками, прошедшими в Находке в конце июня, стали критичны. Поэтому было принято решение в рамках чрезвычайной ситуации выполнить работы по восстановлению системы ливневой канализации. По ходу работ мы видим, что опытные специалисты подрядных организаций
справятся с поставленной задачей, – рассказала начальник Управления благоустройства администрации Находки Ирина Сазонтова.
Объём работ на Верхне-Морской предстоит значительный. Он осложнён тем, что схему ливневой канализации восстанавливали по архивным топографическим картам. Для того, чтобы достоверно установить причины подтопления, строителям всё же придётся выполнить земляные работы, в том числе на глубине до 8 метров. Как сообщили в Управлении благоустройства, в планах завершить работы до наступления холодов.
Как показал мониторинг состояния системы ливневой канализации города, проведения подобных работ требуют районы улиц Бокситогорская, Спортивная и Арсеньева. По этим объектам будет подготовлена проектная документация и составлены сметы.
Пресс-служба администрации НГО
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|10 Авг 2022
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