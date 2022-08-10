|Отдых с комфортом
|РИО Панорама
|10.08.2022
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Сотрудники УФНС России по Приморскому краю совместно с руководителями профильных ведомств администрации Находкинского городского округа и сотрудниками ОМВД России по г. Находке провели профилактические мероприятия в местах массового отдыха микрорайона Ливадия.
Участники межведомственного рейда посетили 9 баз отдыха и 10 торговых объектов. Сотрудники налоговой службы на объектах, где, согласно фискальным данным, выручка имела низкие или нулевые показатели либо отсутствовала контрольно-кассовая техника, разъяснили обязанность и порядок применения ККТ, вручали памятки, содержащие соответствующую информацию.
Во время проверки контролирующие органы выявили 2 факта осуществления розничной торговли без регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей. Сотрудники полиции возбудили дела об административных правонарушениях в отношении данных лиц.
В этом году на территории Ливадии, а также в других популярных точках притяжения туристов (в Хасанском районе и во Владивостоке) начали работу «налоговые посты». Весь туристический сезон инспектор налоговой службы, находящийся на посту, принимает личные обращения и сигналы граждан по телефону о нарушениях, связанных с отказом выдачи кассового чека. В режиме реального времени сотрудники налоговой службы имеют возможность оперативно решить вопросы и обезопасить граждан от незаконной деятельности субъектов предпринимательства.
– Сейчас каждый гражданин может проверить кассовый чек в интернет – приложении «Проверка чеков ФНС России». Стоит понимать, что кассовый чек является подтверждением оказания услуги или продажи товаров, а значит, необходим, если возникнет необходимость доказать, что услуга или товар были ненадлежащего качества. К сожалению, часто бывает так, что предпринимательскую деятельность в местах массового отдыха по прокату водных мотоциклов, сапов и другого инвентаря для прибрежного отдыха ведут организации, не имеющие кассовых аппаратов. Чтобы избежать нежелательных последствий, лучше не пользоваться услугами таких предпринимателей, – рассказал главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Владислав РИ.
«Налоговый пост» работает в Ливадии на улице Заводская, 31а. На базе отдыха «Круиз», в кафе «Gallery» (въезд на 1-й пляж) с понедельника по субботу с 10 до 15 часов. Обращаться можно по тел.: 8-984-193-61-42; 68-34-61.
Пресс-служба администрации НГО
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|10 Авг 2022
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