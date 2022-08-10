|«Серебряное перо» определит литературные таланты
|РИО Панорама
|10.08.2022
|
С 1 августа находкинские библиотеки объявили традиционный литературный конкурс «Серебряное перо» для тех, кому за 50. Ежегодный литературный конкурс проходит уже четвертый раз, и в этом году одна из номинаций приурочена к 150-летию со дня рождения известного путешественника, исследователя и писателя Владимира Арсеньева.
Организаторы предлагают конкурсантам участвовать в двух номинациях: одна – рецензия на книгу, другая – рецензия на произведения Владимира Арсеньева. Рецензия может быть представлена в рукописном, печатном или электронном варианте. В электронном варианте можно использовать формат презентации Power Point.
Жюри, состоящее из представителей общественности, журналистов, будет оценивать художественную целостность конкурсной работы, своеобразие стиля (легкость, яркость, оригинальность), а также логичность изложения.
Положение о конкурсе и заявка на участие размещены на сайте ЦБС Находки, подробности можно узнать в любой городской библиотеке. Работы необходимо отправить на электронный адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script с пометкой «Конкурс «Серебряное перо» либо принести в ближайшую библиотеку до 30 сентября. Итоги конкурса подведут до 10 октября. Победители в каждой номинации получат наградные статуэтки, специально разработанные для конкурса, и памятные призы.
За годы существования литературного конкурса в нём приняло участие около 70 человек. В прошлом году победителем в номинации «Лучшая рецензия на книгу» стала читательница библиотечного комплекса «СемьЯ» Наталья Иннокентьевна Смирнова, написавшая рецензию на книгу Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока».
По информации Центральной библиотечной системы
|След. >
|«
|10 Авг 2022
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу
|Сообщение
|Консультации. Потребитель и закон
|Требуется помощь животным
|Группа помощи животным г. Находка
|списали деньги
|Люди, спасите четвероногого подкидыша!