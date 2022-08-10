С 1 августа находкинские библиотеки объявили традиционный литературный конкурс «Серебряное перо» для тех, кому за 50. Ежегодный литературный конкурс проходит уже четвертый раз, и в этом году одна из номинаций приурочена к 150-летию со дня рождения известного путешественника, исследователя и писателя Владимира Арсеньева.



Организаторы предлагают конкурсантам участвовать в двух номинациях: одна – рецензия на книгу, другая – рецензия на произведения Владимира Арсеньева. Рецензия может быть представлена в рукописном, печатном или электронном варианте. В электронном варианте можно использовать формат презентации Power Point.

Жюри, состоящее из представителей общественности, журналистов, будет оценивать художественную целостность конкурсной работы, своеобразие стиля (легкость, яркость, оригинальность), а также логичность изложения.

Положение о конкурсе и заявка на участие размещены на сайте ЦБС Находки, подробности можно узнать в любой городской библиотеке. Работы необходимо отправить на электронный адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script с пометкой «Конкурс «Серебряное перо» либо принести в ближайшую библиотеку до 30 сентября. Итоги конкурса подведут до 10 октября. Победители в каждой номинации получат наградные статуэтки, специально разработанные для конкурса, и памятные призы.

За годы существования литературного конкурса в нём приняло участие около 70 человек. В прошлом году победителем в номинации «Лучшая рецензия на книгу» стала читательница библиотечного комплекса «СемьЯ» Наталья Иннокентьевна Смирнова, написавшая рецензию на книгу Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока».

По информации Центральной библиотечной системы