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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
09.08.2022
№ 32 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 10 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- С 1 августа находкинские библиотеки объявили традиционный литературный конкурс «Серебряное перо» для тех, кому за 50. В этом году одна из номинаций приурочена к 150-летию со дня рождения известного путешественника, исследователя и писателя Владимира Арсеньева – все подробности конкурса на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ: Лето в самом разгаре, жители и гости Приморья едут не только к воде, но и в лес. Как не заблудиться в лесном массиве, напомнили специалисты-спасатели.
- ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЯ: госавтоинспекция Приморье разъясняет гражданам порядок обмена национальных водительских удостоверений с истекающим сроком действия.
- Где родина матрёшки и почему итальянская пицца – не итальянская – об этом на нашей тематической странице «В мире интересного».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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