Уже в начале сентября жители и гости Находки смогут прогуляться по благоустроенной территории вдоль озера Солёного. Именно к этому времени завершится очередной этап обустройства новой прогулочной зоны.



Напомним, благоустройство озера Солёного является одним из значимых мероприятий долгосрочного плана социально-экономического развития Находкинского городского округа, который разработан по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Обустройство набережной вокруг озера – многоэтапное, сложное и дорогостоящее мероприятие.

Как рассказали в Управлении капитального строительства, на данный момент проведены берегоукрепительные мероприятия с помощью матрацев Рено, установлены ограждения. Обустроены велосипедные и пешеходные дорожки. Установлена детская площадка, обустроена система освещения, проведены мероприятия по озеленению. Подготовлен постамент для скульптурной композиции. По замыслу авторов проекта, здесь будет установлен монумент покровителям семейных уз святым Петру и Февронии, а значит, это место станет ещё одной фотозоной в Находке для молодожёнов.

Мероприятия по благоустройству набережной озера продолжатся и после ввода в эксплуатацию данного участка. Для того, чтобы он соединился с существующей прогулочной зоной в районе МЖК, свою часть работ должны выполнить частные инвесторы.

Согласно плану социально-экономического развития Находки, на следующий год запланировано обустройство территории набережной около трёх гектаров, где будут установлены памп-трек и скейт-парк, перголы, малые архитектурные формы. Здесь будет предусмотрено место для установки главной уличной ели, у которой будут проводиться новогодние гуляния. Полный цикл мероприятий по благоустройству набережной включает все побережье озера Соленого и рассчитано на несколько лет.

Пресс-служба администрации НГО