Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжают свою работу. Жители и гости города могут приобрести овощи и фрукты, орехи, мёд, ягоду по привлекательной цене.



Сельскохозяйственные ярмарки прирастают новыми участниками, ассортимент продукции расширяется, растёт объём сезонной продукции. Сельхозпроизводители из Находки и окрестных населённых пунктов привозят самую вкусную и свежую продукцию нового урожая. Как отметили в Управлении потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находки, благодаря безвозмездному предоставлению площадки для фермеров собственниками торговых предприятий, сельхозпроизводители имеют возможность снизить уровень наценки и сделать окончательную стоимость более привлекательной.

И чем ближе к осени будет подходить сезон, тем разнообразнее станет ассортимент овощей и фруктов.

Ярмарка выходного дня будет проходить каждую субботу с 30 июля на территории торгового центра «Клён» по адресу: проспект Мира, 51. Режим работы - с 10.00 до 18.00.

Пресс-служба администрации НГО