В Музейно-выставочном центре (МВЦ) г. Находки состоялся круглый стол на тему «Герои Находки: оставить память для потомков», где главным вопросом стало обсуждение списка земляков, чьи имена достойны увековечения.



С инициативой создать памятное место выступил краевед, член Русского географического общества, автор материалов и книг по истории Находки Шамиль ВАХИТОВ. Он предложил создать площадку, где были бы увековечены имена подводников пятой морской бригады, которые службой Отечеству внесли вклад в развитие боевой мощи Находки. Помимо подводников он предложил увековечить имена пограничников Находкинского погранотряда и иных лиц, чьи боевые или трудовые заслуги связаны с Находкой.

В дискуссионной встрече приняли участие представители администрации Находкинского городского округа, члены клуба «Краеведы Находки» и генеалогического клуба «Находкинский родовед», представители общественных, ветеранских и молодежных организаций.

Открыла мероприятие с исторической презентацией экскурсовод МВЦ Ольга ТЮКАВКИНА. Она подробно рассказала о Героях Советского Союза и России, Героях Социалистического труда и других обладателях высоких советских и российских наград, чей воинский или трудовой подвиг был связан с историей города.

Продолжила тему заведующая отделом по изучению и популяризации культурного наследия городского музея Татьяна САВИЧКИНА, она подготовила информацию о существующих аллеях героев в городах России и критериях их создания.

Особое внимание участников круглого стола привлекло предложение молодежного центра «Инициатива». С целью реализации идеи Шамиля Вахитова активисты центра предложили создать на одной из видовых площадок Находки памятные скверы с упоминанием выдающихся земляков, внесших вклад в становление и развитие городского округа.

В завершении встречи участники круглого стола единогласно приняли решение по созданию исторических площадок, а также поддержали инициативу сотрудников музея продолжить работу по сбору информации о каждом герое-соотечественнике. На основании собранных материалов в 2023 году Музейно-выставочным центром будет организована передвижная выставка «Книга героев».

Пресс-служба администрации НГО