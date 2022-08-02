|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|02.08.2022
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№ 31 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 3 августа во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- ВСЁ ВКУСНОЕ И СВЕЖЕЕ
Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжают свою работу. Жители и гости города могут приобрести овощи и фрукты, орехи, мёд, ягоду по привлекательной цене каждую субботу на территории торгового центра «Клён» по адресу: проспект Мира, 51. Режим работы - с 10.00 до 18.00.
- НАБЕРЕЖНУЮ СДАДУТ ПОЭТАПНО
Уже в начале сентября жители и гости Находки смогут прогуляться по благоустроенной территории вдоль озера Солёного. Именно к этому времени завершится очередной этап обустройства новой прогулочной зоны.
- ЧТО ТАМ С ГРЕЧКОЙ И САХАРОМ?
За социально значимыми товарами больше нет охоты в магазинах, а торговые сети сформировали достаточный запас продуктов питания. В связи с этим правительство Приморья приняло решение перестать ограничивать продажи в одни руки сахара и гречки - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- ПОПУЛЯЦИЮ ВОССТАНОВЯТ
В Приморье появится новый центр дальневосточного леопарда. На данный момент полным ходом идет его строительство на базе Лазовского заповедника. Первых дальневосточных леопардов планируется завести туда уже в 2023 году - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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|Сообщение
|Консультации. Потребитель и закон
|Требуется помощь животным
|Группа помощи животным г. Находка
|списали деньги
|Люди, спасите четвероногого подкидыша!