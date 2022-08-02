№ 31 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 3 августа во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- ВСЁ ВКУСНОЕ И СВЕЖЕЕ

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжают свою работу. Жители и гости города могут приобрести овощи и фрукты, орехи, мёд, ягоду по привлекательной цене каждую субботу на территории торгового центра «Клён» по адресу: проспект Мира, 51. Режим работы - с 10.00 до 18.00.

- НАБЕРЕЖНУЮ СДАДУТ ПОЭТАПНО

Уже в начале сентября жители и гости Находки смогут прогуляться по благоустроенной территории вдоль озера Солёного. Именно к этому времени завершится очередной этап обустройства новой прогулочной зоны.

- ЧТО ТАМ С ГРЕЧКОЙ И САХАРОМ?

За социально значимыми товарами больше нет охоты в магазинах, а торговые сети сформировали достаточный запас продуктов питания. В связи с этим правительство Приморья приняло решение перестать ограничивать продажи в одни руки сахара и гречки - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».

- ПОПУЛЯЦИЮ ВОССТАНОВЯТ

В Приморье появится новый центр дальневосточного леопарда. На данный момент полным ходом идет его строительство на базе Лазовского заповедника. Первых дальневосточных леопардов планируется завести туда уже в 2023 году - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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№ 31 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 3 августа во всех точках продаж.Сегодня в номере:- ВСЁ ВКУСНОЕ И СВЕЖЕЕСельскохозяйственные ярмарки выходного дня продолжают свою работу. Жители и гости города могут приобрести овощи и фрукты, орехи, мёд, ягоду по привлекательной цене каждую субботу на территории торгового центра «Клён» по адресу: проспект Мира, 51. Режим работы - с 10.00 до 18.00.- НАБЕРЕЖНУЮ СДАДУТ ПОЭТАПНОУже в начале сентября жители и гости Находки смогут прогуляться по благоустроенной территории вдоль озера Солёного. Именно к этому времени завершится очередной этап обустройства новой прогулочной зоны.- ЧТО ТАМ С ГРЕЧКОЙ И САХАРОМ?За социально значимыми товарами больше нет охоты в магазинах, а торговые сети сформировали достаточный запас продуктов питания. В связи с этим правительство Приморья приняло решение перестать ограничивать продажи в одни руки сахара и гречки - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».- ПОПУЛЯЦИЮ ВОССТАНОВЯТВ Приморье появится новый центр дальневосточного леопарда. На данный момент полным ходом идет его строительство на базе Лазовского заповедника. Первых дальневосточных леопардов планируется завести туда уже в 2023 году - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script