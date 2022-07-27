|Для работы и досуга
|РИО Панорама
|27.07.2022
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Жители Находки, объединившиеся в территориальные общественные самоуправления (ТОС), решают не только проблемные вопросы многоквартирных домов, но и просто весело проводят время вместе.
К примеру, ТОС «Девятый дом» провело «Веселые старты». Дети соревновались кто самый ловкий, быстрый, умелый, а победила как обычно дружба.
А на празднике карандашей и красок «День настоящего художника» ребята познакомились с основными жанрами живописи и сами превратились в настоящих творцов.
– Рисование – это увлекательный процесс, дети целиком отдались ему, получили положительные эмоции. Коллективное творчество помогает ребятам обрести опыт сотрудничества, способствует формированию терпения, умения считаться с мнением товарища, уважительного отношения к труду другого. Мероприятие получилось познавательным и весёлым! – поделилась председатель ТОС «Девятый дом» Анна ЗАХАРОВА.
О своей жизни ТОС «Девятый дом» рассказывает на своей страничке в социальной сети Вконтакте.
ТОС «Приисковый», охватывающий всю территорию поселка Приискового Находкинского городского округа, совместно с базой отдыха «Зеленый мыс» провело развлекательное представление «День Нептуна», в котором приняли участие маленькие жители Приморского и Хабаровского краев.
Малыши и подростки, девочки и мальчики создавали команды, состязались в спортивных конкурсах на морскую тематику: бег в тазах, абордаж кораблей, потешные эстафеты и любимое перетягивание каната. Все пришедшие на праздник танцевали под музыку и поддерживали веселыми возгласами своих товарищей.
В конце мероприятия дети получили шуточные призы, так необходимые на отдыхе у моря и на каникулах: водяные пистолеты, мыльные пузыри, цветные карандаши, фонарики, чертиков в коробочках и, конечно, сладости.
Как отметил председатель ТОС «Приисковый» Тимур ИБРАГИМОВ, в планах жителей ТОС не только совместный досуг, но и работа по восстановлению и благоустройству территории поселка.
Пресс-служба администрации НГО
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|27 Июл 2022
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