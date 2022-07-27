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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Находка и Витебск укрепляют дружественные связи Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
27.07.2022
Боксёры из Находки провели на выезде матчевую встречу с белорусскими спортсменами в Витебске.

Городской округ представляли три боксёра. Двое – Камиль Халилов и Алексей Кабанов – одержали уверенные победы, третий – Данил Мазуренко – в упорном противостоянии уступил сопернику из Витебска.
Федерация бокса Находкинского городского округа организовала для молодых спортсменов экскурсии по Москве и Республике Беларусь, где они посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и музей Великой Отечественной войны в Минске.
Также президент Федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов передал письмо председателю Витебского горисполкома Николаю Орлову от главы Находкинского городского округа с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве между Находкой и Витебском.
В настоящее время ведутся переговоры о подготовке и подписании документа, который закрепит дружественные и партнерские отношения между нашими городами.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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