Боксёры из Находки провели на выезде матчевую встречу с белорусскими спортсменами в Витебске.



Городской округ представляли три боксёра. Двое – Камиль Халилов и Алексей Кабанов – одержали уверенные победы, третий – Данил Мазуренко – в упорном противостоянии уступил сопернику из Витебска.

Федерация бокса Находкинского городского округа организовала для молодых спортсменов экскурсии по Москве и Республике Беларусь, где они посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и музей Великой Отечественной войны в Минске.

Также президент Федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов передал письмо председателю Витебского горисполкома Николаю Орлову от главы Находкинского городского округа с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве между Находкой и Витебском.

В настоящее время ведутся переговоры о подготовке и подписании документа, который закрепит дружественные и партнерские отношения между нашими городами.

По материалам пресс-службы администрации НГО