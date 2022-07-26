 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
26.07.2022
№ 30 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ: в Приморском крае действует 77 мер социальной поддержки, предоставляемых населению региональным министерством труда и социальной политики. 12 из них жители края могут получить без подачи заявления - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- В ДЕТСКИЙ САД С МАТКАПИТАЛОМ: Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН: запросить данные о том, кто является владельцем недвижимости, можно будет только через нотариуса и только при определенных условиях.
- Когда состоялась перепись населения Российской империи и сколько конституций было в истории России? – об этом в нашей постоянной рубрике «Дата в истории».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на последний месяц лета.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 

 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 26 Июл 2022 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Авторизация

Партнеры

Форум


Notice: Use of undefined constant config - assumed 'config' in /home/hostadmin/rio-panorama.ru/docs/modules/mod_phpbb3_son_mesajlar.php on line 51

Notice: Use of undefined constant config - assumed 'config' in /home/hostadmin/rio-panorama.ru/docs/modules/mod_phpbb3_son_mesajlar.php on line 57

Notice: Use of undefined constant topics - assumed 'topics' in /home/hostadmin/rio-panorama.ru/docs/modules/mod_phpbb3_son_mesajlar.php on line 63

Notice: Undefined variable: topic_last_post_time in /home/hostadmin/rio-panorama.ru/docs/modules/mod_phpbb3_son_mesajlar.php on line 78
Сообщение
Консультации. Потребитель и закон
Требуется помощь животным
Группа помощи животным г. Находка
списали деньги
Люди, спасите четвероногого подкидыша!

Кто он-лайн

None

Статистика