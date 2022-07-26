№ 30 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ: в Приморском крае действует 77 мер социальной поддержки, предоставляемых населению региональным министерством труда и социальной политики. 12 из них жители края могут получить без подачи заявления - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».

- В ДЕТСКИЙ САД С МАТКАПИТАЛОМ: Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН: запросить данные о том, кто является владельцем недвижимости, можно будет только через нотариуса и только при определенных условиях.

- Когда состоялась перепись населения Российской империи и сколько конституций было в истории России? – об этом в нашей постоянной рубрике «Дата в истории».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на последний месяц лета.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ: в Приморском крае действует 77 мер социальной поддержки, предоставляемых населению региональным министерством труда и социальной политики. 12 из них жители края могут получить без подачи заявления - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».- В ДЕТСКИЙ САД С МАТКАПИТАЛОМ: Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН: запросить данные о том, кто является владельцем недвижимости, можно будет только через нотариуса и только при определенных условиях.- Когда состоялась перепись населения Российской империи и сколько конституций было в истории России? – об этом в нашей постоянной рубрике «Дата в истории».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на последний месяц лета.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

