|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|26.07.2022
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№ 30 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ: в Приморском крае действует 77 мер социальной поддержки, предоставляемых населению региональным министерством труда и социальной политики. 12 из них жители края могут получить без подачи заявления - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- В ДЕТСКИЙ САД С МАТКАПИТАЛОМ: Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями - об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН: запросить данные о том, кто является владельцем недвижимости, можно будет только через нотариуса и только при определенных условиях.
- Когда состоялась перепись населения Российской империи и сколько конституций было в истории России? – об этом в нашей постоянной рубрике «Дата в истории».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на последний месяц лета.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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|Сообщение
|Консультации. Потребитель и закон
|Требуется помощь животным
|Группа помощи животным г. Находка
|списали деньги
|Люди, спасите четвероногого подкидыша!