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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Яблони в цвету Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.07.2022
В Находке проходит санитарная обрезка деревьев – процедура по ликвидации больных и поврежденных ветвей и сучьев, которую необходимо производить каждые 2-3 года. Обрезка деревьев помогает оздоровить крону, улучшает прохождение света и воздуха.

Работы ведутся на улицах Красноармейской, Арсеньева, Шевченко, Малиновского, Рыбацкой, Партизанской.
На аллее улицы Ленинской обрезку деревьев произведут на одной части улицы, отдохнуть в тени деревьев у горожан будет возможность в других частях протяжённой аллеи.
Кроме того, в месте, где были спилены деревья, будут высажены новые – саженцы декоративной яблони. Именно это дерево хорошо зарекомендовало себя в современном озеленении городов. Яблони быстро растут, формируют густую крону в летний период, а весной радуют горожан обильным и ароматным цветением.
– Мы просим жителей Находки отнестись с пониманием к санитарной обрезке деревьев, – комментирует начальник Управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Ирина САЗОНТОВА. – Эта мера обусловлена тем, что во время тайфуна на алее улицы Ленинской было обнаружено два упавших дерева, осмотр насаждений специалистами указал на необходимость спила. Проводить смену старых деревьев на новые на любимой находкинцами прогулочной улице мы будем постепенно, исходя исключительно из соображений безопасности жизни и здоровья горожан.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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