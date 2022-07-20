Ровно неделя остается до начала крупнейшего спортивного мероприятия региона – VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Наши спортсмены отправились в краевую столицу, чтобы побороться за призовые места в 9 видах спорта.



Александр КОЧМАРЕВ, Матвей ТАРАСОВ, Тимур ШЕК и Сергей ГОЛИЧКОВ занимаются баскетболом более 5 лет. Под руководством тренера Елены РОМАДИНОЙ воспитанники спортивной школы «Юниор» ежедневно отрабатывают передачу мяча и броски в кольцо. Для каждого из ребят участие в данных соревнованиях – значительный «скачок» в начинающейся спортивной карьере. Для тренера – результат многолетней работы.

– «Дети Азии» – для меня большое событие, которое я вместе с ребятами жду с нетерпением. Это возможность выступать среди лучших спортсменов из разных стран, уникальный шанс прикоснуться и стать частью такого масштабного мероприятия, – поделилась впечатлениями Елена Ромадина.

Параллельно с баскетболистами к соревнованиям готовится еще одна воспитанница спортивной школы «Юниор» – Ульяна ЧИПИЗУБОВА. Несмотря на хрупкое телосложение, девушка будет представлять наш город в таком олимпийском виде спорта как пляжный волейбол.

Ульяна признается, что для нее участие в таких соревнованиях – это уже победа.

– Не знаю как для других ребят, но для меня участие в международных соревнованиях «Дети Азии» – это возможность посмотреть на уровень других спортсменов, чтобы продолжать расти и добиваться более высоких результатов, – отметила Ульяна.

Напомним, с 27 июля по 8 августа в Международных играх примут участие 27 ребят из Находки. Это будут воспитанники спортивного комплекса «Руслан», спортсмены некоммерческой организации «Федерация тхэквондо ВТФ», сборная по дзюдо из школ «Ливадия», «Юниор» и общественной организации «Кимура», пловцы спортивной школы «Приморец», легкоатлеты и художественные гимнастки спортивной школы «Водник», представительница общественной организации «Федерация стрельбы из лука Находкинского городского округа Лига Лучников».

Ожидается, что общая численность участников составит более 2000 человек, всего планируется разыграть 275 комплектов медалей.

Пресс-служба администрации НГО