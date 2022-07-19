|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|19.07.2022
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№ 29 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 20 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Ровно неделя остается до начала крупнейшего спортивного мероприятия региона - VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Наши спортсмены отправились в краевую столицу, чтобы побороться за призовые места в 9 видах спорта: кто будет представлять наш город на международных соревнованиях? - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- РЕМОНТ ПЕРЕСЧИТАЮТ: вступили в силу новые нормы по ОСАГО. Они учитывают ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей из недружественных стран – об этом «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- Прогресс не стоит на месте и вскоре половине россиян придётся менять профессию. Кому стоит опасаться, что его на работе заменят роботы? – все подробности в материале под заголовком «Кого заменят роботы?».
- ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ: что делать, если вы разбили товар в магазине? – Ответ на этот вопрос читатели найдут на нашей традиционной странице «Закон и порядок».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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|Сообщение
|Консультации. Потребитель и закон
|Требуется помощь животным
|Группа помощи животным г. Находка
|списали деньги
|Люди, спасите четвероногого подкидыша!