Именно так ответила наша группа «Активного долголетия» гиду-инструктору на вопрос, можем ли мы пойти в пеший поход в Долину Атлантов в понедельник, например? Да конечно!



Тем более народ наш «выбился» из постоянного пенсионного треугольника проблем – «болезни, внуки и огород». Всё это имеет место быть (в разной степени), но после пандемии и затворничества появилось чрезвычайно острое желание общаться, куда-то идти или ехать, что-то посмотреть, научиться во что-то играть. Меня вот с ходу пригласили учиться играть в пинг-понг, причём не в своём микрорайоне, а где-то аж на ул. Постышева, где во дворе поставили новенькие теннисные столы и люди уже купили и шарики, и ракетки, вот только погода июньская не дает сделать «размахнись рука, раззудись плечо!».

И вот как только выдалось в июне солнечное «окошко», 12 человек (напоминаю, пенсионеров!) в спортивной экипировке как штык стояли перед подъёмом на первую высоту. Накануне мы внимательно изучили наставления проводника: средства от клещей и комаров, вода, кепки, закрытая одежда и необходимые таблетки, учитывая возраст и приобретенную «хронику». Ну и какое же путешествие без приключений – с первой же минуты во Врангеле нас встретил пронизывающий холодный ветер, кромешный туман и произошла поломка! Но сломались не мы, а автобус, на котором планировали добраться до стартовой поляны! «ШТОШ», как сказали бы внуки, это не беда, и наши моторизованные бабушки «по частям» перевезли группу к искомой поляне, причем в детских креслах прекрасно поместились наши групповые «худышки».



И вот, благословясь, мы пошли! «Умницы и умники» не зря приобрели заранее палки для скандинавской ходьбы, но среди нас оказались и «догАды» – подобрали на земле подходящие суковатые палки и пошли вверх с их помощью совсем задаром! Правда, на первой же остановке Ирина Малиновская – наш проводник (и медик одновременно) – объяснила преимущество палок для скандинавской ходьбы: оказалось, что лыжные – так знакомые нам с детства – не годятся, потому что правильно распределять свой вес для отдыха на тропе нужно именно палками размером вам по пояс. Как любопытные дети, мы даже ознакомились с устройством! Сейчас и сами можем поучить кое-кого: нужно брать палки с защёлками, а не ввинчивающиеся! Учтём.

Подъём сопровождался различными находками и наблюдениями – канадский клён редок во Врангеле, багульник – очень стар, если у него ствол, как у дерева, а лесная герань – голубая и совсем не пахнет. Отдыхали мы на тропе, повернувшись лицом назад – так посоветовала Ирина, чтобы мышцы ног отдыхали. По пути постоянно фотографировали то лещину с завязями орехов, то огромные валуны, то тащили друг друга за руки вверх (всё же земля достаточно мокрая в лесу!). Утеплились, как могли, мы ещё внизу: для меня нашлась чья-то большая тёплая куртка, а внучку лет 13 в микроскопических шортиках, которая пошла для «страховки» бабушки, укрыла болоньевой курткой опытный турист Ирина.

И вот мы стоим на первой площадке. Не видно ни-че-го! Но это даже радует, потому что люди, например, в Гонконг едут за бешеные деньги и также не видят в тумане ни небоскребов, ни Виктори-бэй… Помните «Орёл и решку»? Но нам хотелось бы дома посмотреть на горы и море! И мы с упорством, достойным похвалы, полезли сквозь чащу «всё выше, и выше, и выше!» И как орлы, вышли на вершину, где нас ждало тепло уютных маленьких ущелий, для обстоятельного перекуса. Кто-то даже принёс с собой скатерть, разложил посуду (!!!) и чисто по-русски трапезничал, не убоявшись тащить всё это в рюкзаке. Внучку снова стали переодевать – выяснилось, она принесла с собой велюровые брюки «палаццо»… Мы снова покритиковали современную моду, которая «ни в лес, ни по дрова!».

И вот тут-то природа нас отблагодарила за все наши старания и пролитый пот: вышло солнышко, моментально согрев воздух, растащило во все стороны тучи, и мы с высоты увидели красоту нашего края – бескрайние сопки, покрытые свежей зеленью деревьев, стаи ласточек, порт Восточный (и строящуюся газотрассу), и бухты, каждое название которой манит туристов от мала до велика – Триозерье, Спокойная, Окуневка… Стояли, дышали полной грудью свежим воздухом и радовались, что совершили поход, что возвращаемся к нормальной жизни после ковидных времен.



Ирина, наш проводник, сделала много различных фото, но для чего – мы не знали до поры до времени. С весёлыми возгласами и даже пением то тут, то там мы начали спуск, и вот он-то оказался более экстремальным: пришлось хвататься за все кусты и ветки. Настроение отличное и разговоры в цепочке спускающихся – самые неожиданные: кто-то в самом верху сказал, что когда жарко – тоже нехорошо, кто-то сказал, что холод – это хуже, следующий вспомнил, как по дороге в школу у нее замерзала чернильница «непроливашка» (не забывайте – мы же люди прошлого века), следующая в цепочке рассказала, что замучилась писать «волосяные линии» на чистописании острым раздвоенным перышком, другая похвалилась, что у неё были перышки «лягушки», которыми было не так «грязно» писать, а я подняла тему «перочисток», которые вечно приходилось шить на домоводстве, я ходила тогда в кляксах, а мама завивала кудри на эту ручку… Словом, воспоминания о «старине глубокой» были смешными, все веселились, рассказывая свои приколы (а ведь многие начинают просто плакать, вспоминая молодость, сидя дома, в четырех стенах).

И вот мы на земле – благодарим нашу Ирину, шлём домой весточки, что все живы и здоровы, и возвращаемся домой – в жаркую и душную Находку, как-то по-новому понимая, что «лучше гор могут быть только горы!» А уже через два часа проводник Ирина присылает нам два видеоролика о нашем путешествии: мы – радостные, интересующиеся, поющие и идущие все вверх и вверх, сквозь листья и паутинки, открывающие для себя высоты и яркое солнце, провожающие туман, стоя всей группой, как кажется, на самом краешке безбрежного Приморского края… И нет его красивее!