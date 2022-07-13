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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Новая прогулочная зона Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.07.2022
Аллея на Озёрном бульваре приобретает отчётливые черты современной благоустроенной территории. Подрядная организация выполнила значительную часть работ на этой территории.

Напомним, согласно проекту часть аллеи со стороны проспекта Мира будет покрыта новой тротуарной плиткой, здесь заменят бордюры, установят фонари уличного освещения, лавочки, урны. Предусмотрено озеленение прогулочной зоны.
Напомним, благоустройство аллеи в густонаселённом микрорайоне улицы Постышева, проспекта Мира, Озёрного бульвара проводится в соответствии с национальным проектом «Жильё и городская среда». Это общественное пространство стало одним из победителей голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство аллеи на Озёрном бульваре находкинцы поддержали в 2019 и 2020 годах.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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