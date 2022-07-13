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|13.07.2022
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В Находке дан старт ежегодной акции «Летние вечера в парке 50+», организатором которой является управление культуры администрации городского округа.
Организатором первого вечера в рамках ежегодной акции «Летние вечера в парке 50+» (12+) выступило Управление культуры администрации Находкинского городского округа.
Летняя акция «для тех, кому за 50» не проводилась два года из-за пандемии коронавируса. Теперь она вернулась в город, и любой желающий может прийти и отдохнуть, кому как интереснее. Шахматы, концерты, разминки и мастер-классы, а самое главное – общение. Любой найдет для себя что-нибудь интересное.
5 июля была торжественно открыта танцевальная площадка для старшего поколения. Старт акции приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Приглашенные актеры представили Петра и Февронию, о верности которых друг другу с древности ходят легенды.
Все, кто пришел на площадь перед муниципальным Центром культуры, с удовольствием приняли участие в программе. Их ждали выступление официальных гостей, душевные песни о любви под сопровождение оркестра русских народных инструментов, танцевальная разминка, хороводы, флешмоб, народное караоке.
Работали и всевозможные тематические площадки, проводились интеллектуальные и настольные игры.
Организаторы заверяют, что весь теплый сезон желающих отдохнуть и потанцевать ждут каждый вторник, начиная с 5 июля, с 18.00 на площади Центра культуры, а в дождливую погоду вечер переносится в фойе первого этажа МЦК по адресу: ул. Ленинская, 22.
Пожелания, предложения, идеи для тематических вечеринок принимаются по тел. 69-92-30
По материалам пресс-службы администрации НГО
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