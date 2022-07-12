№ 28 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Семь пляжей из 12 в Находке получили официальный статус места массового отдыха: какой пляж выбрать? – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».

- За ряд нарушений во дворе многоквартирного дома жильцам грозят штрафы, некоторые из которых являются достаточно крупными. О том, что нельзя делать во дворе – в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».

- «Резиновых» квартир больше не будет: какой закон приняла Госдума - об этом более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Семь пляжей из 12 в Находке получили официальный статус места массового отдыха: какой пляж выбрать? – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».- За ряд нарушений во дворе многоквартирного дома жильцам грозят штрафы, некоторые из которых являются достаточно крупными. О том, что нельзя делать во дворе – в нашей постоянной рубрике «Закон и порядок».- «Резиновых» квартир больше не будет: какой закон приняла Госдума - об этом более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script