Неисправная электропроводка представляет большую опасность для людей и сооружений, так как в большинстве случаев она является источником возгорания. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Находке напоминает о мерах предосторожности при эксплуатации электрических сетей, которые помогут предотвратить пожар:



– необходимо следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями. Все соединения должны быть в рабочем состоянии. В щитах следует устанавливать резервную защиту;

– при выборе автоматического включателя нужно обращать внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которой он установлен;

– недопустимо подключать различные разветвители или удлинители в одну розетку;

– важно хотя бы раз в год делать ревизию электропроводки: просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите;

– не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

– завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах;

– не пользоваться самодельными электронагревательными приборами;

– не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы

в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– не использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Не забывайте, что тушить водой электропроводку под напряжением категорически запрещается: вода является идеальным проводником тока, и человек, который будет поливать проводку водой, гарантированно получит поражение электротоком. Горящий прибор нужно обесточить, а затем приступать к его тушению. Пользуйтесь порошковыми или углекислотными огнетушителями, песком, землей либо накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом, перекрыв доступ кислорода. Если вы понимаете, что не можете самостоятельно справиться с огнем, немедленно сообщите о возникновении пожара по телефонам 101 или 112.

Пресс-служба администрации НГО