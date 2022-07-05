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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
05.07.2022
№ 27 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 июля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ: с 1 июля проезд в автобусах НГО стоит 40 рублей – законно ли это? Все подробности – в свежем номере «РИО Панорамы».
- КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? Множество автовладельцев во Владивостоке и Находке после накрывших Приморье дождей обнаружили свои машины под завалами деревьев, кусков шифера и железа. Далеко не все знают, что в некоторых случаях можно добиться компенсации ущерба. Как это сделать, подробно расскажем в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».
- И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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