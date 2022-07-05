№ 27 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 6 июля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ: с 1 июля проезд в автобусах НГО стоит 40 рублей – законно ли это? Все подробности – в свежем номере «РИО Панорамы».

- КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? Множество автовладельцев во Владивостоке и Находке после накрывших Приморье дождей обнаружили свои машины под завалами деревьев, кусков шифера и железа. Далеко не все знают, что в некоторых случаях можно добиться компенсации ущерба. Как это сделать, подробно расскажем в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».

- И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ: с 1 июля проезд в автобусах НГО стоит 40 рублей – законно ли это? Все подробности – в свежем номере «РИО Панорамы».- КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? Множество автовладельцев во Владивостоке и Находке после накрывших Приморье дождей обнаружили свои машины под завалами деревьев, кусков шифера и железа. Далеко не все знают, что в некоторых случаях можно добиться компенсации ущерба. Как это сделать, подробно расскажем в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».- И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script