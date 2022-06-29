Театр кукол им. Г. С. Анисимова принял участие в первом Дальневосточном театральном фестивале для детей и о детях «Территория детства», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, который состоялся в Благовещенске.



В течение недели – с 8 по 15 июня – в фестивальных показах приняли участие 17 драматических, ТЮЗов и театров кукол из Находки, Уссурийска, Владивостока, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Южно-Сахалинска и Петропавловска – Камчатского.

Находкинский театр кукол представил искренний и в то же время по-взрослому глубокий и поэтичный спектакль «Правда, мы будем всегда?». Его сценарий написан по мотивам рассказов Сергея Козлова из цикла сказок про Ёжика и Медвежонка. Над созданием спектакля работала команда авторов из Санкт-Петербурга: режиссер-постановщик Кирилл Смирнов, художник-постановщик Наталья Бакулева, композитор Доминик Гонсовски, автор видео Анна Евменова. По единодушному решению взрослого и детского жюри из Владивостока, Хабаровска, Санкт-Петербурга и Москвы гран-при за «Лучший кукольный спектакль» был вручен Находкинскому театру кукол им. Г. С. Анисимова.

– Удивительно, что во время показа абсолютно все зрители были заворожены атмосферой спектакля. Наталье Бакулевой удалось погрузить зал в ощущение задумчивости и мечтательности. Дети, подростки, взрослые со всего Дальнего Востока восторженно радовались победе Находкинского театра кукол, – поделилась радостью директор театра Наталья Алейникова, – спектакль попал в самое сердце, в нём затрагиваются вечные вопросы любви и дружбы, быстротечности жизни и мимолётности счастливых моментов.

Во время спектакля герои вместе со зрителями искали ответ на глубинный вопрос: «А лето знает, что оно будет всегда?»

Пресс-служба администрации НГО