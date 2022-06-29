На месте бывшего спортивного комплекса «Гидрострой» продолжается строительство крытого тренировочного ледового катка. В этом году это один из главных объектов капитального строительства в городском округе.





Проверить ход строительных работ на данном объекте прибыл министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий. В ходе выездной встречи Виталий Иосифович ознакомился с теми производственными сложностями, которые «тормозят» ход строительства ледового комплекса.

– Основная проблема на сегодняшний день в большом объёме поверхностных вод, которые поступают на площадку. Вполне возможно, что в проект придётся внести корректировки с учётом необходимого водоотведения под объекты строительства, – подчеркнул Виталий Блоцкий.– Учитывая сложившиеся обстоятельства, по срокам сдачи объекта будет небольшая передвижка, но, думаю, в этом году он будет сдан.

В частности генеральный директор подрядной организации получил указание подготовить перечень вопросов, влияющих на исполнение графика строительства и в частном порядке представить их министру. На рабочей встрече вместе с Управлением капитального строительства, представителями администрации города планируется обсудить ряд мер по снятию препятствий в реализации проекта.

Напомним, что в соответствии с проектом современный ледовый комплекс будет оборудован не только крытым катком, но и тренажёрными залами, раздевалками, душевыми, трибунами для зрителей.



По материалам пресс-службы администрации НГО