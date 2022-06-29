В редкий для нашего дождливого июня солнечный субботний день зал Дома культуры им. Ю. Гагарина был заполнен до отказа – горожане собрались, чтобы почтить память композитора, баяниста-аккомпаниатора, заслуженного работника культуры России Валерия ЗЮЗЮЛЕВА, которого не стало 5 лет назад.



Но остались песни Валерия Зюзюлева, которых больше 200 – на дисках, в нотных сборниках, в репертуаре солистов и ансамблей города Находки, а главное – в памяти человеческой.

Свою любовь к лирическим произведениям Валерия Зюзюлева – истинного патриота своей страны, своего края, даже своей малой речки, на сцене ДК им. Гагарина выразили в песнях самодеятельные и профессиональные коллективы, звезды прошлых лет и имена совсем ещё юные. Вадик Савенко и его педагог Ольга Плотникова исполнили динамичную «Находку», а сама «Находка» (народный вокальный ансамбль) начала программу концерта с произведений В. Зюзюлёва «a capella»: «Облетаю» и «На Ваганьково». Хор «Русская песня» исполнил «А над бухтой гудки», известную буквально всем жителям Находки, как негласный гимн города, а хор «Малиновый звон» – сложнейшую эмоционально «Русские»: «Русские, дух ваш не ведает устали! Вещего сердца предчувствия – вас ни на миг не смутят...»! Мелодичный вальс «Мой друг» исполнила Зоя Писчасова, а Елена Крыгина, солистка «Приморочки», блеснула ещё одной гранью композиторского таланта В. Зюзюлева – мелодией танго – и исполнила «Танго утраченных грез»!



Валерию Михайловичу по плечу были самые разные жанры, и вдохновляли его стихи находкинских поэтов, его друзей: М. Гутмана, В. Фокина, П. Шепчугова, так же, как вдохновляли самобытные голоса солистов и вокальных коллективов, которым он отдал без остатка всю свою жизнь!

Много добрых слов говорили в этот день о Валерии Зюзюлеве его друзья, чего стоят только слова: «Говорить не буду много, знаю лишь одно. Если музыки услышите вы много – это Зюзюлев играет там для Бога!».

И вот на сцену вышла «Приморочка» – коллектив, который свыше 30 лет работал с ним и прославился на всю Россию вместе с песнями своего бессменного композитора. Первой прозвучала пронзительная песня о ветеране войны, отце Валерия Михайловича «Говори, отец, говори!», а следом – «Родная сторона». Вновь на сцене разливался баян (Н. Смирнова), и казалось, сам Маэстро вновь вместе с нами, столь потрясающий получился эффект от музыки русского баяна, который всегда, как живой, пел в руках потрясающе чуткого аккомпаниатора Валерия Зюзюлёва. Сдерживая слезы, заслуженный работник культуры России Светлана Крыгина, бессменный руководитель «Приморочки, рассказала, как многолетнее творческое соперничество с «Находкой» за музыку и песни Валерия Зюзюлёва завершилось пять лет тому назад… и как под проливным дождем, провожая Валерия Зюзюлева в последний путь, «Находка» и «Приморочка» обнялись и вместе спели ему прощальную песню… Вторя словам песни, весь зал встал и вместе со всеми коллективами, вышедшими на сцену, исполнил эту песню памяти, которую Валерий Михайлович написал для конкурса композиторов России на слова С. Есенина – «Я покинул родимый дом…».

Спасибо за песни, которые Вы подарили Находке на долгую и благодарную память, Валерий Михайлович… Вечная Вам память.