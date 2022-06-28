№ 26 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Многодетные семьи в Приморье могут претендовать на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей за счет средств регионального материнского капитала - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».

- Социальная программа «Добрый хлеб» работает во всех крупных городах Приморья. Жители края могут приобрести булку хлеба за 18 рублей - об этом более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- УРАВНЯТЬ В ПРАВАХ: депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который дает право отцам в судебном порядке требовать алименты с матери их детей.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на июль.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Многодетные семьи в Приморье могут претендовать на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей за счет средств регионального материнского капитала - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».- Социальная программа «Добрый хлеб» работает во всех крупных городах Приморья. Жители края могут приобрести булку хлеба за 18 рублей - об этом более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- УРАВНЯТЬ В ПРАВАХ: депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который дает право отцам в судебном порядке требовать алименты с матери их детей.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на июль.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script