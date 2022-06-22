|А у нас во дворе
|РИО Панорама
|22.06.2022
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Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа приступило к приёмке объектов губернаторской программы «1000 дворов».
По пяти адресам городского округа ремонт проездов, возведение детских или спортивных площадок по заявкам жителей закончен.
Напомним, в этом году по краевой программе будут благоустроены 22 двора. Ремонт по всем объектам ведётся и находится на разных стадиях выполнения. Характер работ обусловлен пожеланиями жителей многоквартирных домов. В итоге в 11 дворах будут заасфальтированы проезды, в 11 – установлены спортивные или детские площадки.
К примеру, на Пограничной, 32 жильцы дома пожелали заасфальтировать дворовую дорогу. В итоге здесь уложено новое покрытие и бордюрный камень.
– Над недочётами, допущенными со стороны подрядной организации, мы работали оперативно, наладили хорошее сотрудничество, – отметили сотрудники МКУ «Управление городским хозяйством». – Поэтому сегодня мы видим достойный результат совместной работы. Главное, что довольны жители дома, которые больше не будут испытывать неудобств из-за плохой дороги.
Отметим, что приём заявок на участие в губернаторской программе «1000 дворов» на следующий год начался и продлится до 30 июня. Пожелания жителям многоквартирных домов следует направлять в свои управляющие компании, где помогут оформить заявки соответствующим образом.
Пресс-служба администрации НГО
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