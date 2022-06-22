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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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«Здорово жить!» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
22.06.2022
Люди в возрастной категории 55+ могут принять участие в проекте «Здорово жить!» и совершенно бесплатно посетить занятия по оздоровительному плаванию и фитнесу в спортивной школе «Приморец».

Данный проект направлен на вовлечение в физическую активность людей пенсионного возраста. Укрепить здоровье, повысить продолжительность и качество жизни людей старшего поколения помогут регулярные бесплатные занятия спортом.
Также проект «Здорово жить!» направлен на вовлечение людей старшего поколения в социальную активность. Часто бывает, что люди в возрасте становятся физически и социально пассивны. Современные исследования показывают, что именно совместный спорт является наиболее эффективным способом коммуникации людей пожилого возраста, что позитивно сказывается на качестве и продолжительности их жизни.
В рамках проекта планируется провести пять курсов продолжительностью по два месяца каждый, занятия будут проходить по 45 минут не менее двух раз в неделю. Общее количество участников проекта составит примерно 300 человек – это жители Находки, Партизанска, Партизанского муниципального района.
Начало тренировок в 9.15 по вторникам (оздоровительный фитнес) и четвергам (фитнес + оздоровительное плавание). Запись по телефону: 8-914-795-39-71.
Напомним о том, что грант на реализацию проекта «Здорово жить!» предоставлен Министерством физической культуры и спорта Приморского края.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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