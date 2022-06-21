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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего выпуска газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
21.06.2022
№ 25 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 22 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Люди в возрастной категории 55+ могут принять участие в проекте «Здорово жить!» и совершенно бесплатно посетить занятия по оздоровительному плаванию и фитнесу в спортивной школе «Приморец» - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- ЗНАКОМЬТЕСЬ – ФАКЕЛ: во Владивостоке состоялась презентация факела эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Старт исторического события произойдет 24 июня в национальном парке Ленские столбы в Якутске, где местными шаманами после специального обряда будет зажжен огонь – об этом более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- БЕЗ ВЕДОМА ЖИЛЬЦОВ: ЖКХ-отрасль хотят поддержать за счет собственников жилья. Если изменения в законодательства примут, плату за содержание и ремонт многоквартирных домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с владельцами квартир.
- СПИШУТ АВТОМАТИЧЕСКИ: с 20 июня водители столкнутся с нововведением. Неоплаченные вовремя штрафы за нарушения ПДД будут автоматически списывать с банковской карты должника.
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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