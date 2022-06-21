№ 25 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 22 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Люди в возрастной категории 55+ могут принять участие в проекте «Здорово жить!» и совершенно бесплатно посетить занятия по оздоровительному плаванию и фитнесу в спортивной школе «Приморец» - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».

- ЗНАКОМЬТЕСЬ – ФАКЕЛ: во Владивостоке состоялась презентация факела эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Старт исторического события произойдет 24 июня в национальном парке Ленские столбы в Якутске, где местными шаманами после специального обряда будет зажжен огонь – об этом более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- БЕЗ ВЕДОМА ЖИЛЬЦОВ: ЖКХ-отрасль хотят поддержать за счет собственников жилья. Если изменения в законодательства примут, плату за содержание и ремонт многоквартирных домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с владельцами квартир.

- СПИШУТ АВТОМАТИЧЕСКИ: с 20 июня водители столкнутся с нововведением. Неоплаченные вовремя штрафы за нарушения ПДД будут автоматически списывать с банковской карты должника.

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Люди в возрастной категории 55+ могут принять участие в проекте «Здорово жить!» и совершенно бесплатно посетить занятия по оздоровительному плаванию и фитнесу в спортивной школе «Приморец» - все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».- ЗНАКОМЬТЕСЬ – ФАКЕЛ: во Владивостоке состоялась презентация факела эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Старт исторического события произойдет 24 июня в национальном парке Ленские столбы в Якутске, где местными шаманами после специального обряда будет зажжен огонь – об этом более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- БЕЗ ВЕДОМА ЖИЛЬЦОВ: ЖКХ-отрасль хотят поддержать за счет собственников жилья. Если изменения в законодательства примут, плату за содержание и ремонт многоквартирных домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с владельцами квартир.- СПИШУТ АВТОМАТИЧЕСКИ: с 20 июня водители столкнутся с нововведением. Неоплаченные вовремя штрафы за нарушения ПДД будут автоматически списывать с банковской карты должника.- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script