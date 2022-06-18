Ситуация с ОСАГО в крае стабилизируется – основной вывод, сделанный корреспондентом «РИО Панорамы» по итогам пресс-конференции на тему противодействия мошенничеству в сфере страхования. Онлайн-встреча была инициирована Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и объединила около 30 участников – представителей отрасли и журналистов приморских и столичных СМИ.





Автовладельцы Находки наверняка помнят, с какими трудностями было связано оформление полиса ОСАГО в минувшем году. И это всё потому, что Приморский край стал лидером антирейтинга Российского Союза Автостраховщиков по числу мошеннических действий с ОСАГО.

Как напомнил на пресс-конференции вице-президент ВСС Сергей ЕФРЕМОВ, проблемы с доступностью полисов ОСАГО возникали, поскольку страховые компании несли очень серьезные убытки из-за участившихся случаев мошенничества: фиктивных ДТП, автоподстав, действий недобросовестных юристов. Некоторые компании из-за всплеска мошенничества даже были вынуждены уйти с местного рынка, чтобы не работать в регионе себе в убыток. По итогам года подсчитано, что на каждый потраченный страхователями рубль страховые компании выплатили 1,68 рубля. При этом 90% всех убытков приходится на столицу края.

В преступном бизнесе действовали целые банды. К примеру, «КП в Приморье» в декабре рассказывала о семье из Владивостока: отец, мать и сын, ранее владельцы овощной лавки, поставили на поток инсценировку аварий, совершили порядка 160 ДТП, превратив их в новый «семейный бизнес». Еще одной причиной кризиса стали таксомоторные компании, примерно 95% которых заключали страховые договоры не от предприятий, а от физлиц, то есть обманывая страховщиков. А при этом аварийность такси по статистике – одна из самых высоких.



Почему именно Приморье стало зоной рискованного автострахования? И это при том, что в нашем крае одна из самых больших в России доля (более 26%) автомобилистов, имеющих максимальную скидку по КБМ (коэффициент бонус-малус, влияющий на стоимость полиса в зависимости от аварийности в предыдущие периоды – прим. Ред).

Как пояснили представители страховой сферы, причин тому несколько.

Владивосток, с его рельефом, сложной дорожной системой, дает большой всплеск количества дорожно-транспортных происшествий, особенно в осенне-зимний период. Но самое главное – уровень мошенничества и большое количество организованных преступных групп, которые способствуют развитию мошеннических схем.

Виноватым оказался и пресловутый «правый руль». Ущерб при ДТП застрахованному водителю может возмещаться как в натуральном виде (авторемонт за счет страховой компании), так и в денежном эквиваленте. В Приморье как нигде много старых иномарок, на которые трудно найти запчасти, и аферисты этим пользуются, «жертвуя» для подстав именно такие машины. Если страховая компания не смогла организовать ремонт, автомобиль признают непригодными к восстановлению, и выплачивают по полису ОСАГО немалую сумму – до 400 тысяч рублей. При этом владельцы авто могут потом отремонтировать его при помощи б/у деталей.

Еще одна причина – паразитирование мошенников на процедуре упрощенного оформления документов о ДТП. Через европротоколы в Приморье оформляется до 60% всех ДТП – эта система удобна для автомобилистов за счёт экономии времени. Однако преступники, пользуясь шоковым состоянием попавшего в подставную аварию водителя, могут вписать в протокол несуществующие повреждения.



В ноябре 2021 года правительство региона сформировало рабочую группу по повышению эффективности услуг в сфере ОСАГО и борьбе с мошенничеством. Пошла ли деятельность группы на пользу региону? Какие результаты достигнуты сегодня?

- По итогам первого квартала 2022 года доля возбужденных уголовных дел составила 17%, а по итогам второго квартала их предварительно уже 20%. По некоторым возбужденным делам сегодня происходят задержания участников крупных ОПГ. Мы надеемся, что прокуратура края сохранит свою активную позицию, и благодарны коллегам за активное содействие в борьбе с мошенничеством.

Еще одна новость – во Владивостоке вскоре появится специальное подразделение дознавателей, специализирующихся на автоавариях, поскольку неподготовленным сотрудникам сложно разобраться со специфическими документами.

- В дальнейшем полисы ОСАГО в крае будут оформляться, препятствий быть не должно. Представители МВД должны проверять наличие полисов, потому что многие просто ездят без них. Только тесное взаимодействие всех заинтересованных структур изменит ситуацию к лучшему, - заключил вице-президент ВСС.





Корреспондент «РИО Панорамы» задал несколько вопросов вице-президенту Всероссийского союза страховщиков Сергею Ефремову.







- Сейчас ситуация с автоподставами улучшилась? Стало меньше таких аварий?

- Да, уже возбуждены уголовные дела по ряду группировок, которые занимались подставами. В основном это два направления – столкновение на перекрестке второстепенной и главной дорог и наезд задним ходом на стоящее транспортное средство. Вот эти два основных способа фальсификации ДТП проводились и пока еще проводятся в Приморском крае.



- Понятно, что автовладелец, впервые столкнувшись с такой ситуацией, будет в шоке. Как человеку понять, что он стал жертвой автоподставы? Как поступать, если ДТП кажется подозрительным? На что обратить внимание, что делать?

- В первую очередь страхователь, попав в ДТП, должен обращаться на Горячую линию своей страховой компании (номер телефона указан на полисе ОСАГО) с вопросами, как себя вести, что делать, какое заявление куда писать. Не надо обращаться к неизвестным посредникам, которые приезжают и предлагают содействие в оформлении ДТП. Водитель может передать свои права требования возмещения неизвестным лицам, которые от его имени начнут «разводить» страховую компанию. Не надо впадать в панику, в страховых компаниях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю действуют колл-центры. Нужно позвонить и будет оказана помощь. Также рекомендуем пользоваться мобильным приложением «Помощник ОСАГО». У многих компаний есть собственные мобильные приложения. Легче заполнить извещение о ДТП, сделать фотографию – там есть все подсказки, которые позволяют быстро и эффективно зарегистрировать ДТП.



- Страховщики были вынуждены закладывать ущерб в стоимость страховых полисов для всех клиентов, чтобы хоть как-то компенсировать убыточность. Сейчас, как следует из представленной информации, ситуация нормализуется. В связи с этим, каков Ваш прогноз по стоимости полисов – будет она расти, уменьшаться или не изменится?

- Как уже говорилось, доля безубыточных водителей в Приморье одна из самых высоких в России - 26,2%, и конечно, для них роста тарифа ОСАГО не будет, потому что они аккуратно водят и не приносят убытки. В отношении тех водителей, которые приносят убытки, будет рост. Как мы уже говорили, уровень страховых выплат в прошлом году составил 168%, то есть компании работают в убыток. До тех пор, пока это так, тарифный коридор будет браться по максимуму (тариф может меняться до 30% вверх и 30% вниз) для высокоаварийных водителей.



- А что по срокам получения полисов? В прошлом году была проблема, даже мой постоянный страховой агент неделю не могла оформить мне полис ОСАГО. Стоит ли заранее обращаться, чтобы не опоздать с оформлением?

- Более 90% договоров в Приморье заключается в электронном виде. Граждане, которые не могут сами заключить договор, обращаются к посредникам, и те зарабатывают 2-3 тысячи рублей сверху. Мы рекомендуем прийти в офис страховой компании и, если все документы в наличии – вам не могут отказать в заключении договора. Сергей Ефремов рассказал, что были проведены встречи по этой проблематике с органами МВД, прокуратуры, МВД, администрацией края. В итоге в 1 квартале 2022 года заметно, в 2-3 раза, возросло количество уголовных дел, возбужденных по статьям, связанным с мошенничеством в страховании.- По итогам первого квартала 2022 года доля возбужденных уголовных дел составила 17%, а по итогам второго квартала их предварительно уже 20%. По некоторым возбужденным делам сегодня происходят задержания участников крупных ОПГ. Мы надеемся, что прокуратура края сохранит свою активную позицию, и благодарны коллегам за активное содействие в борьбе с мошенничеством.Еще одна новость – во Владивостоке вскоре появится специальное подразделение дознавателей, специализирующихся на автоавариях, поскольку неподготовленным сотрудникам сложно разобраться со специфическими документами.- В дальнейшем полисы ОСАГО в крае будут оформляться, препятствий быть не должно. Представители МВД должны проверять наличие полисов, потому что многие просто ездят без них. Только тесное взаимодействие всех заинтересованных структур изменит ситуацию к лучшему, - заключил вице-президент ВСС.- Да, уже возбуждены уголовные дела по ряду группировок, которые занимались подставами. В основном это два направления – столкновение на перекрестке второстепенной и главной дорог и наезд задним ходом на стоящее транспортное средство. Вот эти два основных способа фальсификации ДТП проводились и пока еще проводятся в Приморском крае.- В первую очередь страхователь, попав в ДТП, должен обращаться на Горячую линию своей страховой компании (номер телефона указан на полисе ОСАГО) с вопросами, как себя вести, что делать, какое заявление куда писать. Не надо обращаться к неизвестным посредникам, которые приезжают и предлагают содействие в оформлении ДТП. Водитель может передать свои права требования возмещения неизвестным лицам, которые от его имени начнут «разводить» страховую компанию. Не надо впадать в панику, в страховых компаниях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю действуют колл-центры. Нужно позвонить и будет оказана помощь. Также рекомендуем пользоваться мобильным приложением «Помощник ОСАГО». У многих компаний есть собственные мобильные приложения. Легче заполнить извещение о ДТП, сделать фотографию – там есть все подсказки, которые позволяют быстро и эффективно зарегистрировать ДТП.- Как уже говорилось, доля безубыточных водителей в Приморье одна из самых высоких в России - 26,2%, и конечно, для них роста тарифа ОСАГО не будет, потому что они аккуратно водят и не приносят убытки. В отношении тех водителей, которые приносят убытки, будет рост. Как мы уже говорили, уровень страховых выплат в прошлом году составил 168%, то есть компании работают в убыток. До тех пор, пока это так, тарифный коридор будет браться по максимуму (тариф может меняться до 30% вверх и 30% вниз) для высокоаварийных водителей.- Более 90% договоров в Приморье заключается в электронном виде. Граждане, которые не могут сами заключить договор, обращаются к посредникам, и те зарабатывают 2-3 тысячи рублей сверху. Мы рекомендуем прийти в офис страховой компании и, если все документы в наличии – вам не могут отказать в заключении договора. Светлана АЛЕКСЕЕВА