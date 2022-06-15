Подрядная организация приступила к ремонту дороги на ул. Чехова, ведущей к мемориалу «Бокситогорск», который известен жителям города как «Скорбящая мать».



По заданию Управления благоустройства администрации Находкинского городского округа здесь будет уложен асфальт на 10 тыс. квадратных метров автодороги,

обновлён тротуар около Дома молодёжи. Кроме того, заасфальтирован будет съезд вдоль Городской детской хоровой школы до дома на ул. Пугачёва, 1а.

Продолжаются подготовительные работы к асфальтированию на Находкинском проспекте между остановками «Тихоокеанская» и «Ленинская» и на ул. Маяковского. На ул. Черняховского ведётся асфальтирование автодороги, тротуары уже обновлены.

Напомним, ремонт автодорог городского округа субсидируется согласно государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 гг.». В 2022 году на её реализацию Находкинскому городскому округу выделено 200 млн рублей из бюджета Приморского края, в том числе на ремонт мостового сооружения через реку Каменку.

Пресс-служба администрации НГО