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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Подводим итоги Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
15.06.2022
В Приморском крае подведены итоги онлайн-голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Победителями признаны 20 территорий. И среди них – Находкинский городской округ, в котором по результатам голосования победила видовая площадка №2.

Жители Находки выбирали для благоустройства в 2023 году один из трех объектов, ранее выбранных для голосования. Это видовые площади №2 и №3 между остановками Пл. Совершеннолетия и Тихоокеанская и сквер в районе комплекса «Камень Дружбы породнённых городов Находка и Майдзуру». Проекты предусматривают обновление пешеходных дорожек, их обустройство для маломобильных граждан, озеленение, установку лавочек, урн, качелей и системы освещения. Каждый проект имеет свои индивидуальные особенности и эксклюзивные дизайнерские решения.
Свой выбор горожане остановили на видовой площадке №2. И понятно, почему. Вся линия видовых площадок вдоль Находкинского проспекта с каждым годом приобретает по-настоящему ухоженный вид. Первая видовая стала сквером имени первооткрывателя Находки капитана Александра Болтина, а сейчас уже началась большая реконструкция сквера, которая превратит его в одну из самых ярких достопримечательностей города. Сейчас строительная техника выполняет демонтаж асфальтного покрытия, бордюрного камня, делает планировку участка. Согласно плану проекта здесь будут обустроены пешеходные дорожки, организована парковка для автотранспорта, в том числе для больших экскурсионных автобусов. На территории сквера установят современные фонари, удобные скамейки и урны, сформируют зоны зелёных насаждений, цветников. Планируемый срок сдачи объекта – 30 августа этого года.
Видовая №3 уже несколько лет как украшает своим новым видом проспект. Видовая №4, превращенная силами армянской диаспоры Находки в сквер армяно-российской дружбы, тоже обрела прекрасный облик. И во всей линии видовых площадок только вторая выбивается своим пусть и ухоженным, но старым обликом.
Голосование проходило с 15 апреля по 30 мая на платформе проекта «Формирование комфортной городской среды». Видовая площадка №2, в районе жилого дома по улице Водолазной, 10, набрала 6 468 голосов. К выполнению работ приступят в 2023 году.
Напомним, впервые находкинцы приняли участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. В ходе голосования помимо видовой площадки №1 будет благоустроен сквер «Школьный» в районе ул. Постышева. Подрядная организация приступила к работам и на этом объекте.
 
По материалам Пресс-службы администрации НГО
 

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