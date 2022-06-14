№ 24 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В Приморском крае подведены итоги онлайн-голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда": что выбрали жители Находки? – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».

- С началом открытия туристического сезона в Приморском крае традиционно увеличивается риск возникновений происшествий, связанных с незарегистрированными туристическими группами: рекомендации от МЧС России.

- ДВА ВМЕСТО ЧЕТЫРЁХ: для пожилых граждан России уже с 1 июля текущего года изменятся правила, которые затрагивают индексацию их страховых выплат по старости – более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- ПОЛИЦИЯ, ПРИСТАВЫ, ГАЗОВАЯ СЛУЖБА: кого и когда придется пустить в дом, а кому можно отказать – все подробности в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- В Приморском крае подведены итоги онлайн-голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда": что выбрали жители Находки? – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».- С началом открытия туристического сезона в Приморском крае традиционно увеличивается риск возникновений происшествий, связанных с незарегистрированными туристическими группами: рекомендации от МЧС России.- ДВА ВМЕСТО ЧЕТЫРЁХ: для пожилых граждан России уже с 1 июля текущего года изменятся правила, которые затрагивают индексацию их страховых выплат по старости – более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- ПОЛИЦИЯ, ПРИСТАВЫ, ГАЗОВАЯ СЛУЖБА: кого и когда придется пустить в дом, а кому можно отказать – все подробности в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script