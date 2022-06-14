|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|14.06.2022
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№ 24 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 15 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- В Приморском крае подведены итоги онлайн-голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда": что выбрали жители Находки? – все подробности на страницах свежего выпуска «РИО Панорамы».
- С началом открытия туристического сезона в Приморском крае традиционно увеличивается риск возникновений происшествий, связанных с незарегистрированными туристическими группами: рекомендации от МЧС России.
- ДВА ВМЕСТО ЧЕТЫРЁХ: для пожилых граждан России уже с 1 июля текущего года изменятся правила, которые затрагивают индексацию их страховых выплат по старости – более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- ПОЛИЦИЯ, ПРИСТАВЫ, ГАЗОВАЯ СЛУЖБА: кого и когда придется пустить в дом, а кому можно отказать – все подробности в нашей традиционной рубрике «Закон и порядок».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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