В летний период в Находке будет работать 28 учреждений детского отдыха, из них 22 – летних оздоровительных лагеря с дневным пребыванием (пришкольные) и 6 – загородных.



Планируется, что отдохнуть в лагерях в летний период текущего года смогут 12 750 ребят, в лагерях с дневным пребыванием – 3 199, из них 375 – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, состоящие на профилактическом учете.

Первая смена для пришкольных лагерей продолжительностью 21 день начнётся с 1 июня. На летний отдых детей и подростков в пришкольных лагерях из средств городского бюджета в текущем году выделено 2 млн 400 тыс. рублей, из краевого бюджета – 10 млн 187 тыс. рублей. Финансирование будет направлено на организацию питания детей и на компенсацию части родительской платы за приобретённую путевку.

В Находкинском городском округе также будут работать шесть загородных лагерей – «Шепалово», «Бухта Отрада», «Радуга», «Отрада», «Альбатрос», «Спартанец».

Как сообщили в Управлении образования администрации Находкинского городского округа, с 1 июня лагерь «Шепалово» готов принять более 400 детей, в числе которых будут и ребята, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик. Перечисленные загородные лагеря продолжают работать по программе туристического кешбэка, благодаря которой родители смогут возместить до 50 процентов стоимости путёвки (но не более 20 тысяч рублей).

Что касается региональной компенсации, в этом году возврат стоимости путевки можно осуществлять для детей от шести с половиной до 15 лет не более 16400 рублей для семей с доходом ниже прожиточного минимума и не более 8400 рублей для семей с доходом выше прожиточного минимума.

Также в летний период профильные смены различной направленности для старшеклассников организует отдел по делам молодежи Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находки.

Пресс-служба администрации НГО