|Да здравствует детство!
|РИО Панорама
|08.06.2022
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Первого июня на площади Муниципального центра культуры Находкинского городского округа состоялся городской праздник, посвящённый Дню защиты детей, подготовленный учреждениями культуры и образования.
Находкинские библиотеки, как активные участники всех городских мероприятий, организовали интерактивную площадку «Да здравствует детство!» Праздник ещё не начался, а у библиотечных столов уже толпились ребята. Как всегда, детей встречали уже знакомые многим ростовые куклы «Книга» и «Незнайка». На площадке «Весёлая полянка» дети с удовольствием играли в «резиночки», пытались с закрытыми глазами вернуть ослику Иа его потерянный хвост, ловили рыбку в бассейне и демонстрировали ловкость в игре «Кольцеброс». Дети и взрослые активно фотографировались с тантамаресками из популярных мультфильмов. Участвуя в беспроигрышной лотерее, можно было проверить свои знания детских сказок и взять понравившуюся книгу на буккроссинге. К слову, буккроссинг всегда пользуется популярностью у горожан: книги, уже прочитанные и побывавшие в руках других читателей, быстро расходятся по рукам любителей чтения.
На творческой площадке «Мы умеем делать всё» юные находкинцы мастерили вместе с библиотекарями разноцветные гиацинты. Очередь выстроилась на площадке «Аквагрим», где ребятам рисовали забавные мордашки. Особый восторг у детей и взрослых вызвали байкеры! Все желающие смогли оседлать железного коня и ответить на вопросы викторины о правилах дорожного движения, которую проводили сотрудники детской библиотеки №10. Самые ловкие, умелые, знающие получили сладкие призы.
Для гостей праздника был организован концерт, в котором участвовал читатель детской библиотеки № 10 9-летний Богдан ЗОЛОТОВСКИЙ, прочитав стихотворение Бориса Заходера «Скрипач».
Лето только началось, и мы с удовольствием ждём вас в библиотеках нашего города!
Ольга КАЗАЧУК, главный библиотекарь по работе с детьми
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