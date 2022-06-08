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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
08.06.2022
В этом году в честь празднования открытия бухты Находка пройдут целых два Парада Яхт. Стать на время мероприятия членом экипажа парусного судна сможет любой находкинец.

17 и 18 июня Находка отмечает день открытия бухты, в честь которой был назван наш город. В эти дни в 1859 году русские мореплаватели впервые оказались у наших берегов и дали им название Находка. С тех пор прошло 163 года. Всё это время люди, которых судьба связала с морем, защищали эти места, сооружали порты, строили и развивали свою малую родину, поднимали паруса и ходили в море, прославляя Находку далеко за её пределами.
17 июня в 12.00 яхты пройдут курсом корвета Америка по бухте Находка. Смотровые площадки от Центральной площади до сопки Тобольской станут прекрасными местами для наблюдения за парусниками. 18 июня в 21.00 яхты с подсвеченными парусами совершат красивые запоминающиеся манёвры в бухте Прозрачная: вся набережная на Рице будет огромной смотровой площадкой этого торжественного перфоманса.
В этом году впервые на Параде Яхт у находкинцев появилась уникальная возможность попасть на борт одной из них и принять участие в Параде в составе экипажа. Для этого необходимо поделиться данной публикацией в социальной сети ВКонтакте и добавить хэштеги #ОткрытиеБухтыНаходка #ПарадЯхт #городНаходка #КурсомКорветаАмерика.
Места на яхтах будут разыграны 12 июня в 18.00 среди пользователей сети ВКонтакте, сделавших репост.
Проект «Парад Яхт – курсом корвета Америка» осуществляется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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