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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.06.2022
№ 23 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- ДАТА В ИСТОРИИ: Приближается самый важный государственный праздник: 12 июня - День России. Вспомним, как это было.
- ПРОГУЛКА ПОД ПРИСМОТРОМ: в крае водят новую ответственность для владельцев домашних животных – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И КАЧЕСТВО ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: Роспотребнадзор проводит горячую линию и отвечает на вопросы приморцев.
- Льготы за капремонт и вывоз мусора – все подробности также на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.
- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в праздничные дни?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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