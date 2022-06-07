№ 23 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 8 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- ДАТА В ИСТОРИИ: Приближается самый важный государственный праздник: 12 июня - День России. Вспомним, как это было.

- ПРОГУЛКА ПОД ПРИСМОТРОМ: в крае водят новую ответственность для владельцев домашних животных – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И КАЧЕСТВО ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: Роспотребнадзор проводит горячую линию и отвечает на вопросы приморцев.

- Льготы за капремонт и вывоз мусора – все подробности также на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.

- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в праздничные дни?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- ДАТА В ИСТОРИИ: Приближается самый важный государственный праздник: 12 июня - День России. Вспомним, как это было.- ПРОГУЛКА ПОД ПРИСМОТРОМ: в крае водят новую ответственность для владельцев домашних животных – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И КАЧЕСТВО ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: Роспотребнадзор проводит горячую линию и отвечает на вопросы приморцев.- Льготы за капремонт и вывоз мусора – все подробности также на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Новостной блок, как обычно, познакомит читателей с жизнью родного города и края.- Афиша недели: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть в праздничные дни?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script