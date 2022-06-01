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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Новые имена в Находке Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
01.06.2022
В Международном морском клубе состоялся отчетный концерт учреждений дополнительного образования в сфере искусства «Новые имена в Находке». В нем приняли участие лучшие юные исполнители и преподаватели, лауреаты зональных, краевых, региональных и международных конкурсов.

Открыл творческий вечер ансамбль саксофонистов детской школы искусств №1 произведением Франца Шуберта «Встречаем месяц май», продемонстрировав профессиональную подготовку и высокий творческий уровень.
«Конкурсы и фестивали для школ искусств – явление привычное. Одни уже традиционные, другие появляются вновь. Ребята, которые становятся победителями этих конкурсов – наша гордость, – рассказала директор детской школы искусств №1 Марина ЕВТУШЕНКО. – О каждом из них можно рассказывать долго и в превосходной степени, и сегодня ребята продемонстрируют зрителям те номера, с которыми они одержали победы на зональных, краевых, региональных и международных конкурсах».
На музыкальном празднике его участники смогли насладиться исполнением вокальных произведений, игрой на флейте, саксофоне, баяне, домре, гитаре, аккордеоне, фортепиано. Каждое выступление юных исполнителей заканчивалось громкими аплодисментами слушателей.
Стоит отметить, что в этом году учреждения дополнительного образования Находки музыкального и художественного направления закончили 242 учащихся, которые получили знания по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в сфере искусства. Отчетный концерт показал высокую степень подготовки в находкинских учреждениях дополнительного образования, профессионализм преподавательского состава.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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