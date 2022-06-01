В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения города, в клуб «Встреча», созданный 16 лет назад при муниципальном учреждении культуры «Приморочка» , пришли ровесники города – жители Находки, рождённые в мае 1950 года. Основателей клуба уже нет с нами, а ровесники города ежегодно встречаются в гостеприимных стенах «Приморочки», чтобы вспомнить, с чего начиналась Находка, познакомиться с новыми стихами, песнями и книгами о «жемчужине у моря».



На встречу ровесников города-2022 пришли поэтессы Василина Шильникова и Марина Бурмак, писатель Юрий Меринов (представивший свою новую книгу –«Земля Находкинская», посвященную 70-летию города), заслуженный учитель России и писатель Лариса Трофимова (одна из ее последних книг – пособие по русскому языку «Грамотеи) и поэтесса Нелли Буданова (с акростихами о Находке, оформленными в сборник красочных фотографий о городе).



Но в начале встречи состоялось чествование ровесников города, и среди них – Татьяна Филипповна Чумаченко (родилась в Находке 13 мая 1950 года), Луговская Валентина Ивановна ( родилась в Находке 5 мая) и именинница именно этого майского дня – Любовь Максимовна Коваленко! Все ветераны труда ( а им в мае исполнилось по 72 года) по-прежнему в строю – работают в сфере медицины, общественного питания и торговли. Ну и какая же встреча без песен! А их немало сложено о Находке, и главная в клубе «Встреча» по-прежнему – «А над бухтой гудки» (на слова В.Фокина, музыка знаменитого композитора «Приморочки – В. Зюзюлева).

Молодые солистки народного вокального ансамбля «Приморочка» (это уже 5-й состав прославленного коллектива) под руководством Светланы Крыгиной – бессменного руководителя ансамбля и Почетного жителя г. Находки, с удовольствием спели вместе со всеми собравшимися этот гимн города, а также исполнили любимые песни прошлых лет, под которые так легко танцевать – «Ландыши», «Рио-Риту», «Про город», «Тельняшки» и «Домой», которая близка сердцу находкинцев, ведь в ней поется о том, как хорошо вернуться после долгих странствий домой, в город, где тебя ждут и любят.