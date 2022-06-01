Награждение победителей городского конкурса фотографии «Мой город – Моя семья» состоялось в Центральной библиотечной системе. Фотоконкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья, объявленный в марте и приуроченный ко Дню города, проводился впервые.



По условиям конкурса нужно было прислать фотографию из жизни семьи, в которой есть человек с ограниченными возможностями, сделанную на фоне городских достопримечательностей. Более 30 человек подали свои заявки для участия в конкурсе и прислали фотографии. Это фото семейных праздников, торжественных событий, маленьких радостей и больших побед. Самому юному конкурсанту – 5 лет, самому зрелому – 89. Активно участвовало в городском мероприятии Находкинское местное отделение Всероссийского общества глухих.

В жюри конкурса вошли: Жанетта Буланкина, профессиональный фотограф; Наталья Копьёва, фотохудожник, член клуба художников и фотохудожников «Перспектива» при находкинской библиотеке-музее; Юлия Романкевич, фотограф-видеограф, шеф-редактор социально-интерактивного приложения «ЯздесьЖиву» (победитель региональной премии «Неравнодушный гражданин»).



По словам Юлии Романкевич, очень сложно было определить, какая работа лучше. Ведь на каждой из них – радостный момент жизни, для каждого особенный – достижение в спорте или долгожданная встреча с доброй подругой, моменты семейного счастья или весёлый отдых с друзьями. Можно сказать одно: у людей с ограниченными возможностями – неограниченный запас энергии.

Жюри и организаторы городского фотоконкурса решили поощрить многих участников конкурса, в первую очередь детей.

Поощрительные призы и благодарности за участие в конкурсе получили: Олег Сим, Арсений Каширин, Николь Величко, Максим Ким, Станислав Мацепуро, Ирина Павлюченкова, Екатерина Дмитриева, Руслан Востриков, Олег Антонов, Галина Билим, Зоя Темерканова, Наталья Боргоякова.

3-е место и диплом победителя получила семья Татьяны Сучковой и Олега Стрыйского за свадебное фото.

Жюри решило не присуждать 1-е место, но зато выбрало два вторых. Второе место получила 89-летняя Мария Викентьевна Видикова за фото с подругой «Друзья уже 20 лет». Она сделала надпись к фото: «Выводим друг друга на прогулку подышать

весной, пройтись по аллее, посидеть на солнышке. Тепло солнца и дружеского плеча по-прежнему помогают, поддерживают, дарят радость». Второе место также присудили 16-летней Анастасии Сендер. Яркое эмоциональное фото мамы и дочери, сделанное на горе Сестра в День России, передает эмоциональный настрой и хорошее настроение.

Галина КОЛНЕР, Центральная библиотечная система г. Находки