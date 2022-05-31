|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|31.05.2022
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№ 22 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 июня во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 1 июня – Международный день защиты детей: история создания, традиции, интересные факты – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Приморье стало шестым регионом страны, в котором запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье»: о целях проекта, комплексе разработанных мер «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- Штраф за корвалол: традиционная рубрика «Автообозрение» расскажет о том, можно ли управлять автомобилем после приема некоторых лекарственных препаратов.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на первый летний месяц.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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