№ 22 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 1 июня во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 1 июня – Международный день защиты детей: история создания, традиции, интересные факты – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Приморье стало шестым регионом страны, в котором запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье»: о целях проекта, комплексе разработанных мер «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

- Штраф за корвалол: традиционная рубрика «Автообозрение» расскажет о том, можно ли управлять автомобилем после приема некоторых лекарственных препаратов.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на первый летний месяц.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 1 июня – Международный день защиты детей: история создания, традиции, интересные факты – все подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Приморье стало шестым регионом страны, в котором запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье»: о целях проекта, комплексе разработанных мер «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.- Штраф за корвалол: традиционная рубрика «Автообозрение» расскажет о том, можно ли управлять автомобилем после приема некоторых лекарственных препаратов.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на первый летний месяц.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script