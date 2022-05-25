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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Согласно расписанию Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
25.05.2022
В Находке возобновлено движение сезонных маршрутов кафе «Якорь» – сады «Золотое кольцо». С 21 мая автобус №31 начал работу, согласно расписанию.

Напомним, организация пассажирских перевозок в район ЦМСС была сопряжена с рядом трудностей: владельцем дороги является ФГУП «Морсвязьспутник», которое использует магистраль в своих интересах, садовые некоммерческие товарищества находятся на территории Партизанского муниципального района, а их владельцы в основном – жители Находки. Состояние дороги не обеспечивало в полной мере безопасность движения общественного транспорта. Владельцы дачных участков и жилых домов в районе ЦМСС не раз обращались в администрацию Находкинского городского округа с просьбой возобновить автобусное сообщение в этом районе.
Профильные ведомства администрации округа совместно с коллегами из Партизанского муниципального района, органов МВД двух муниципалитетов, ФГУП «Морсвязьспутник» проработали возможность организации перевозок. В результате проделанной работы были обустроены места остановок, карманов для разъезда, установлены необходимые дорожные знаки.
Стоимость проезда в автобусе №31 будет дифференцированной. От кафе «Якорь» до остановки «Пограничная» цена билета за проезд составит 38 рублей, далее до конечной остановки – 45 рублей. Как и на всех дачных маршрутах, по решению компании-автоперевозчика льготные проездные билеты действовать не будут.
Отметим, что в Находке продолжают работу ещё два сезонных маршрута для дачников: Рыбный порт – сады «Родничок» и Автовокзал – сады «Липовка».
В случае ухудшения погодных условий перевозчик вправе скорректировать количество рейсов. В этом случае актуальную информацию следует уточнять в диспетчерских службах по телефонам: 74-49-99 и 74-33-18.

Расписание:
Кафе «Якорь» – сады «Золотое кольцо» (ежедневно): 8.00, 9.40, 14.50, 16.30, 18.10 и обратно: 8.53, 10.33, 15.43, 17.23, 19.03.
Рыбный порт – сады «Родничок» (понедельник, среда, суббота): 8.15, 9.55, 17.15 (с а/в) и обратно: 9.07, 10.43, 17.57.
Автовокзал – сады «Липовка» (среда, суббота): 8.00 и обратно: 18.30.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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