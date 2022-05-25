Финал краеведческого конкурса «Мой город» прошел в Музейно-выставочном центре г. Находки. В этом году он был посвящен трудовому подвигу работников рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны.



Конкурс прошел между учащимися находкинских школ и включал в себя три этапа. В финал из 35 участников пробились лишь 8. А 17 мая стали известны призеры – самые сильные и эрудированные школьники, победу которых определяла судейская коллегия.

Вопросы в финале были сложными, в основном они затрагивали историю поселка «Тафуин» и трудовые подвиги рыбаков в годы Великой Отечественной войны. Ребятам необходимо было письменно ответить на вопросы, выведенные на проекторе, но настоящее соперничество началось на следующем этапе. Участники устно отвечали на заданные темы, при этом было необходимо отвечать точно, а в случае неполного ответа вопрос переходил к другому участнику.

Соперники проявили себя и свои знания в полной мере. Первое место в краеведческой викторине «Мой город» судьи отдали Анне ХЛЕБОДАРОВОЙ, ученице 10-го класса школы №12.

Второе место поделили Владислав БАКУЛОВ, ученик 8-го класса школы №5, и Екатерина ЦАЙ, ученица 9А класса школы №18. Третье место не отдали никому. Ученица 10-го класса МАОУ СОШ №19 Амина ГАДЖИАДАМОВА набрала наибольшее после призеров количество баллов и была удостоена звания лауреата. Остальные финалисты также не остались без внимания, и им были вручены грамоты и призы.

Поддерживали участников преподаватели, друзья и одноклассники.

«Решение провести финал в Музейно-выставочном центре обусловлено тем, что, находясь перед живой публикой, дети больше мотивированы и желают проявить себя. Выступление в таком месте воодушевляет ребят и дает настрой совсем другой, не такой, как в школе», – отметила Ирина МИХНЕВИЧ, наставник победителя и учитель истории и обществознания в школе №12.

По материалам пресс-службы администрации НГО