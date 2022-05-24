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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
24.05.2022
№ 21 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 25 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
 - О ЦЕНАХ НА ПРОЕЗД: В Приморское УФАС России поступило обращение по вопросу увеличения стоимости проезда по межмуниципальным маршрутам № 205 "Артем — Владивосток — Артем", № 504 "Владивосток — Большой Камень — Владивосток", № 506 "Владивосток — Находка — Владивосток" - о причинах, побудивших перевозчиков на такой шаг, читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
- ТАКСИ ОНЛАЙН: оформить заявку на заказ социального такси приморцы с инвалидностью теперь могут не только по телефону, но и через региональный портал Госуслуг – все подробности «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
- «Находки про Находку»: в свежем номере «РИО Панорамы» - продолжение истории об основании Находки по сохранившимся архивным документам (Российский государственный исторический архив Дальнего Востока, Приморская краевая публичная библиотека им. М. Горького, Государственный архив Приморского края).
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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