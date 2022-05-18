|Голосуем за комфорт
|РИО Панорама
|18.05.2022
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Продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Находкинцы старше 14 лет могут отдать свои голоса за одну из трёх общественных территорий на сайте 25.gorodsreda.ru до 30 мая.
Алгоритм голосования за объекты благоустройства:
– перейти по ссылке на сайт 25.gorodsreda.ru;
– авторизоваться через Госуслуги;
– выбрать муниципалитет;
– выбрать одну территорию для благоустройства или дизайн-проект ранее отобранных территорий.
Участники Находкинского городского корпуса волонтеров оказывают консультационную помощь тем, кому она необходима. В многофункциональных центрах (МФЦ) Находки, а также в крупных магазинах, школах и библиотеках микрорайонов Ливадия и Врангель волонтёры помогают сделать выбор в пользу благоустройства той или иной площадки. Кроме того, помощники могут ознакомить желающих с особенностями и деталями дизайн-проектов.
В этом году на благоустройство претендуют три площадки: видовые №2 и №3 между остановками «Тихоокеанкая» и «Площадь Совершеннолетия» и сквер в районе комплекса «Камень Дружбы породнённых городов Находка и Майдзуру».
В будние дни с 15 до 19 часов в МФЦ на ул. Сенявина, 13 и Школьной, 18, а также в выходные дни в крупных торговых центрах Находки можно встретить волонтёров в голубых жилетах с надписью «Приморский край». С помощью гаджетов ребята могут наглядно показать эскизы проектов и помочь принять участие в голосовании.
Напомним, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по Указу Президента РФ Владимира Путина, – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.
Пресс-служба администрации НГО
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