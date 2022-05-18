Лёгкий спектакль и творческий вечер о любви и поисках себя



Никогда не поздно круто изменить свою жизнь и взять управление судьбой в собственные руки. Если искать глубокий смысл в лёгкой комедии «Бенефис на троих», то найти его несложно. А можно просто провести вечер в кругу друзей и любителей театра на бенефисном спектакле, поставленном актрисой театра «Рампа» Людмилой ДУБОВОЙ к своему юбилею.



В своей жизни Людмиле Ивановне приходилось играть разные роли: педагог и директор школы, актриса любительского, затем Народного театра, режиссёр детской театральной студии, ещё позже – дипломированный магистр социально-культурной деятельности. В этом человеке абсолютно гармонично уживаются разные устремления и пристрастия. Это любовь к математике и талант школьного учителя, полная самоотдача в работе над ролью и желание передать своим воспитанникам такую же любовь к литературе и театру. В педагогической деятельности Людмилы Дубовой есть ещё одна страница, которой она по праву гордится. Именно она в период работы директором школы № 7 «Эдельвейс» стала инициатором открытия здесь кадетских классов «Спасатель», что положило начало кадетскому движению в Находке.



Подготовка к спектаклю «Бенефис на троих». Слева направо: режиссер Людмила Дубовая, актрисы Алла Фёдорова, Наталья Лукьянова, техническое обеспечение – Михаил Фёдоров. Подготовка к спектаклю «Бенефис на троих». Слева направо: режиссер Людмила Дубовая, актрисы Алла Фёдорова, Наталья Лукьянова, техническое обеспечение – Михаил Фёдоров.

«Я думала, что, когда уйду с поста директора школы, у меня времени будет больше на все свои дела, увлечения, творчество. Но любимых занятий, планов оказалось так много, что времени на них становится всё меньше и меньше», – признаётся она.

В этом году исполнится 37 лет с того дня, когда учитель математики средней школы села Николаевка Людмила Дубовая из театральных зрителей настойчиво и уверенно, вопреки всем препонам, переквалифицировалась в актёры. В театральном коллективе, созданном при военном гарнизоне режиссёром Татьяной ТРЕНЬКИНОЙ, на сцену выходили в основном учителя и военнослужащие, кадровые офицеры. Сюда приходили служить Мельпомене целые семьи – и взрослые, и дети. Любительский театр «Вера» сразу взял высокую творческую планку и вскоре получил звание Народного, а благодаря поддержке руководителей гарнизона объездил с гастролями весь Приморский край, побывал на Камчатке, привёз Гран-при с международного фестиваля в Японии.

Курс на постоянное повышение актёрского мастерства Людмилой Дубовой был взят с энтузиазмом и увлечением. Театр стал местом творческой самореализации, центром дружеского общения, профессионального роста.

«Я счастлива, что рядом со мной все эти годы была такая преданная театральному искусству актриса, подруга и вообще хороший человек», – говорит режиссёр Татьяна Тренькина.



Людмила Дубовая в спектакле «Любишь-не-любишь».

Людмила Дубовая в спектакле «Любишь-не-любишь».

Сегодня за плечами юбиляра богатая театральная биография в находкинском театре «Рампа», опыт постановки собственных спектаклей на взрослой сцене и работа с детьми в театральной студии «Жарки», созданной изначально как коллектив-спутник «Веры», затем – «Рампы». Воспитанники детской студии привозили Гран-при с всероссийских конкурсов художественной декламации в Москве и Казани, участвовали в новогодних сказках и других спектаклях «Рампы». Ежегодно юные актёры делают театральные постановки к школьным программным произведениям, сказкам. В этом году уже состоялась премьера спектакля «Барышня-крестьянка» по повести А. С. Пушкина. Спектакль с июня будут показывать детям из пришкольных лагерей.

Накануне своего юбилея Людмила Ивановна Дубовая позволила себе в лучших театральных традициях «похулиганить» на сцене, выступив в качестве режиссёра непритязательной комедии «Бенефис на троих». Название само за себя говорящее: в нём и сам бенефис, и актёров на сцене всего трое. Зрителям представят лирическую историю подруг, которые решили изменить судьбу и найти своё счастье.

Сегодня в багаже юбиляра несколько десятков ролей в драматических спектаклях и комедиях, мюзиклах и новогодних сказках. Это аристократки и чиновницы, фрейлина и вдова, злая мачеха и заботливая опекунша. Ей даже довелось создать на сцене чистейший образ трогательной в своей безусловной любви к жизни Свиньи. Но самой любимой Людмила Ивановна называет роль старухи из спектакля «Любишь-не-любишь».

«Играя её, я каждый раз проживаю жизнь своей матери и своей бабушки. Спектакль возвращает нас к нашим корням и напоминает о том, что любить нужно здесь и сейчас и говорить своим близким об этом, пока они рядом с вами», – отвечает актриса на часто задаваемый вопрос о главной для себя роли.

Премьера юбилейного спектакля «Бенефис на троих» пройдёт в камерном зале Международного морского клуба 22 мая в 17.00.