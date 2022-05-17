|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|17.05.2022
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№ 20 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 18 мая исполняется 72 года со дня образования города Находки. Пусть наш город процветает, развивается и помогает воплощать в жизнь самые смелые мечты! Каждому дому, каждой семье нашего города - мира, добра и благополучия! С праздником, дорогие находкинцы!
- Свежий выпуск «РИО Панорамы» на этой неделе посвящён родному городу: праздничные поздравления от первых лиц города, от предпринимателей и жителей Находки; история основания военного поста в Находке; праздничная афиша мероприятий в День рождения города, который горожане отметят 21 мая.
- ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТ: Продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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