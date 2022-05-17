№ 20 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 мая во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 18 мая исполняется 72 года со дня образования города Находки. Пусть наш город процветает, развивается и помогает воплощать в жизнь самые смелые мечты! Каждому дому, каждой семье нашего города - мира, добра и благополучия! С праздником, дорогие находкинцы!

- Свежий выпуск «РИО Панорамы» на этой неделе посвящён родному городу: праздничные поздравления от первых лиц города, от предпринимателей и жителей Находки; история основания военного поста в Находке; праздничная афиша мероприятий в День рождения города, который горожане отметят 21 мая.

- ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТ: Продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 18 мая исполняется 72 года со дня образования города Находки. Пусть наш город процветает, развивается и помогает воплощать в жизнь самые смелые мечты! Каждому дому, каждой семье нашего города - мира, добра и благополучия! С праздником, дорогие находкинцы!- Свежий выпуск «РИО Панорамы» на этой неделе посвящён родному городу: праздничные поздравления от первых лиц города, от предпринимателей и жителей Находки; история основания военного поста в Находке; праздничная афиша мероприятий в День рождения города, который горожане отметят 21 мая.- ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТ: Продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» - более подробно «РИО Панорама» также расскажет на этой неделе.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, занимательное судоку, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script