В мае ярмарки выходного дня состоятся с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:



14 мая – в Северном микрорайоне на площадке у жилого дома по ул. Шоссейной, 203 (ориентир – теннисный корт);

28 мая – на площадке Торгового центра «Клён».

На ярмарках будет представлена продукция приморских производителей, владельцев личных приусадебных хозяйств, а также самозанятых граждан, реализующих изделия народных художественных промыслов собственного изготовления.

Пресс-служба администрации НГО