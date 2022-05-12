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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Своё, Приморское Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
12.05.2022
В мае ярмарки выходного дня состоятся с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:

14 мая – в Северном микрорайоне на площадке у жилого дома по ул. Шоссейной, 203 (ориентир – теннисный корт);
28 мая – на площадке Торгового центра «Клён».
На ярмарках будет представлена продукция приморских производителей, владельцев личных приусадебных хозяйств, а также самозанятых граждан, реализующих изделия народных художественных промыслов собственного изготовления.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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