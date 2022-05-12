|Арсеньеву посвящается
|РИО Панорама
|12.05.2022
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Учащиеся образовательных учреждений Находки приняли участие в интеллектуальной игре в формате «Квиз», посвящённой 150-летию исследователя Приморского края и Дальнего Востока В. К. Арсеньева.
При поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края, Общественной палаты организаторами мероприятия стали Международный морской клуб, Централизованная библиотечная система и Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Находкинского городского округа.
«Квиз» традиционно вызывает широкий интерес у юных интеллектуалов. В нынешней тематической игре приняли участие 17 команд. Ребята продемонстрировали глубокие знания о родном крае – его истории, географии, культуре, политике. Самые обширные знания продемонстрировали учащиеся сборной команды «Кого смогли, того собрали». Второе место разделили школьники из школ № 11 и 25 «Гелиос». На третьем месте оказалась команда школы №9, уступившая соперникам всего 1 балл.
В год празднования 150-летия со дня рождения великого путешественника, исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Арсеньева в Находке проводится немало тематических мероприятий. Среди них – проект Городской библиотеки-музея – создание мультимедийного продукта «Арсеньев и ХХI век». Библиотека ведет сбор видео– и фотосюжетов по этой тематике. Дополнительную информацию можно получить по тел. 62-56-65.
Пресс-служба администрации НГО
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